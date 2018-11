Ayer, David Valldeperas estaba de celebración por partida doble. El director de 'Sálvame' cumplía 45 años y el programa que conduce junto a Carmen Alcayde celebraba llegar a los 100. Un día, sin duda, muy especial para Valldeperas, así que sus programas no dudaron en prepararle alguna que otra sorpresa. Al ritmo de 'Happy Birthday', Mila Ximénez y Lydia Lozano sorprendían al director con una gran tarta antes de acabar el programa, un regalo que él recibía con una sonrisa de oreja a oreja sin saber que no sería el único. Jorge Javier le invitó a sentarse en uno de los sofás de plató y hablar con alguien que estaba al teléfono. "Mi madre no, eh", pedía David al presentador con miedo a emocionarse demasiado "¿no la habréis engañado?". Desde el oto lado del teléfono se escuchó un: "No soy tu madre, y no me ha engañado nadie, he querido entrar yo para desearte un feliz cumpleaños". La cara de David Valldeperas fue todo un poema, y es que lo que menos esperaba es que se tratara de Rocío Carrasco.

Aunque tardó en reconocer su voz, cuando lo hizo no pudo estar más contento: "Olé", gritaba el director sorprendido. "Pues ya estaba mosqueado, eh", advertía a su amiga. Y es que, al parecer, llevaba todo el día esperando su mensaje de felicitación. "Ya sabía que mi Vallde se iba a acordar de mí al ver que no le he llamado", confesaba Rocío. "Me encanta la tarta, yo quiero", añadía. Aprovechaba para saludar a los colaboradores; "Os mando un beso a todos los que estáis ahí", antes de deshacerse en halagos para su amigo: "Es genuino, buena persona, buen profesional. Es el alma de muchos sitios y de muchas cosas".

"Vallde te quiero, felicidades vida mía", zanjaba la hija de Rocío Jurado. "Me debes una cena, una comida o algo", añadía. El director no pudo sentirse más agradecido con su amiga, y se lo dejó claro: "Gracias, amor".

Y la "fiesta" no acabó ahí. Para celebrar los 100 programas de 'Aquí hay madroño', David Valldeperas y Carmen Alcayde se rodearon de globos, velas, regalitos y... ¡Tarta! No podía faltar.

"No es por tu cumple, es por los 100 madroños, que han coincidido, eso es una señal", le advertía Carmen Alcayde a su compañero, que confesaba estar muy contento. Lo que está claro es que el director tuvo un día redondo, solo había que ver su radiante felicidad mientras conducía el programa de Telemadrid, en el que no dejó de tirar globos a su compañera, sonreír, y hasta gritar de alegría en alguna que otra ocasión. Desde luego parece que no le faltó ninguna felicitación especial...