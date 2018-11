Kiko Rivera vivió, ayer, una de las noches más especiales de su vida. El cantante ha regresado al mundo de la música con las pilas cargadas al 100% después de pasar por una depresión de la que habla sin tapujos: "Pasé por un momento desagradable, un bache, una depresión... Estoy muy emocionado, para mi es un single que sale después de este problema y salgo renovado", confesaba ante los medios durante la presentación de su última canción en Madrid, a la que acudieron (casi) todos sus seres queridos para demostrarle todo su apoyo. La que no pudo acudir fue su madre, algo que le dio mucha pena al cantante: "Me hubiera gustado pero está cuidando a la abuela, le hubiera encantado estar pero no ha podido venir", contaba. Ha asegurado que pese a la polémica, ella "está feliz, la familia unida como siempre".

Y aunque no quería hablar de cosas que "entorpezcan" su estreno, no podían dejar de preguntarle por la visita de esta noche de Dulce a 'Sábado Deluxe'. Después de estar un tiempo desaparecida, la ex niñera de Chabelita volverá a los platós de televisión. Durante unos días, desde la salida de la joven de 'GH VIP' y su reciente reconciliación con su madre, Isabel Pantoja, ni su familia ni sus amigos supieron nada de ella, que, hundida, quería desconectar de todas las informaciones que se estaban dando. ¿Le sentó mal que su 'niña' retomara el contacto con su madre?

Kiko Rivera lo tiene claro... Y no ha dudado en lanzarle un dardo envenenado: "Uy, a esa le viene muy bien la canción", haciendo referencia al título 'Mentirosa' de su nuevo 'single'.

Esta noche hablará de todo eso en el programa de Telecinco... Hasta parece que ella y Chabelita han perdido el contacto, así lo confesaba en una llamada a 'Sálvame': "No la veo apenas nada, viene para ver a su hijo como es lógico y ya está, pero no nos vemos ni hablamos apenas". Cree que no está enfadada con ella porque no tiene motivos y añade que en todo caso debería estarlo con su madre: "Yo no provoqué absolutamente nada, yo no he atacado a su madre, me ha atacado ella a mí sin piedad".

Dulce asegura que ella fue a defenderse, no a atacar a su madre. "Yo no provoqué esa guerra por su hija, eso lo ha provocado su madre. Yo no la voy a cuestionar pero ahora va a ir de madre desgarradora queriendo recuperarla... Que no se me eche a mí la culpa". Tiene claro que ella ahora "haré mi vida, y ella la suya".