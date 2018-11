Kiko Rivera vive uno de sus mejores momentos, así lo ha calificó él mismo este sábado en 'Viva la vida'. El hijo de Isabel Pantoja ha visitado el plató de Telecinco para promocionar su último éxito 'Mentirosa'. Muy sonriente el joven se ha abierto en canal con Emma García. Kiko habló del momento más duro de su vida, que tuvo lugar hace tan sólo unos meses: la gran depresión que vivió. "Lo pasé muy mal, se me ponen los pelos de punto al recordarlo, pero gracias al apoyo de mis amigos, mi familia... salí adelante". El joven confesó que está todavía en un proceso de recuperación de ese duro episodio en su vida. "Estoy mejor físicamente y de aquí (dijo señalando su cabeza)".

Eso sí, tiene fuerzas para hacer frente a todos esos 'haters' que no creían en él. Tal y como confesó el hijo de Isabel Pantoja hay un mensaje para todas aquellas personas que no creían en él: "Algunos se pensaban que no volvería, pero aquí sigo en movimiento. Si quieren jugar vamos a divertirnos".

Kiko lo ha pasado muy mal, la banda gástrica fue un cambio muy grande para él, pues de repente perder tanto peso le dejó en shock. "He pasado por una depresión, lo he pasado muy mal. Me operé y perdí 40 kilos en 8 meses y me dejó la cabeza destrozada. Yo quería comer y no podía, y tenía hambre", desvelaba un Kiko muy recuperado de este duro bache en su vida.

El joven también ha hablado de su sorprendente acogida en Estados Unidos. El hijo de Isabel Pantoja triunfó en Nueva York. "Es increíble llegar a un sitio en el que nunca había estado y sentirme tan querido. Había muchos españoles, gente de todo el mundo y estadounidenses".Kiko dijo que fue una experiencia increíble, que se sintió muy querido y se asustó del cariño que le mostraron, "estoy deseando volver", decía el hijo de Isabel Pantoja.

El DJ también quiso mandar un mensaje a su madre: "Te quiero, mamá". Kiko Rivera confesó que él siempre ha tenido una relación excelente con su madre porque es un "ser maravilloso".

Actualmente, con el lanzamiento de su último single, Kiko se encuentra en uno de sus mejores momentos profesionales, y también está feliz en el ámbito personal: "Tengo a mi lado a mis amigos, a mi mujer, a mis hijos... Estoy, si no en el mejor momento de mi vida, sí en uno de los mejores".

Su relación con su hermana Isa también pasa uno de los mejores momentos, y Kiko habló de cómo conoció a la actual pareja de su hermana pequeña. "Yo a Omar Montes lo conocí porque era portero de una discoteca de Benidorm hace mucho años", confesaba el DJ que está encantado con la relación de Isa y Omar Montes.