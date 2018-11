Ángel Garó entró en 'Gran Hermano VIP 6' dispuesto a cambiar la imagen que el público tenía de él desde su escena en el balcón, y cree que lo ha conseguido. Al menos así lo ha asegurado él mismo en 'Sábado Deluxe', donde se ha sentado para responder a todas las críticas que ha recibido en su paso por el concurso de Telecinco. Aunque llamó a sus compañeros "chusma" y quiso abandonar en más de una ocasión, no dejó la casa de Guadalix hasta que la audiencia lo decidió después de creer que hasta merecía una nominación disciplinaria, y es que las redes sociales se llegaron a volcar, y mucho, pidiendo su expulsión. Pese a todo, asegura que si volviera a entrar volvería a hacer exactamente el mismo concurso: "Volvería a la cocina, a planchar... Lo hubiera hecho igual". Ha querido aclarar que no considera sus comentarios como ataques racistas, simplemente mandaba a la gente para su casa por no mandarla a la mierda.

El humorista ha confesado que Koala ha sido el compañero que más daño le ha hecho, y hasta que se está tomando pastillas. "Le puse mucho corazón a Koala y me ha decepcionado", ha confesado. Con quien tampoco parece sellar la paz es con Verdeliss, con quien ha protagonizado varios desencuentros desagradables. Incluso, en la última gala del programa dio un golpe bajo a la 'youtuber' que ha despertado más antipatías en las redes.

Con Miriam Saavedra tampoco ha tenido precisamente una amistad: "Hacía imposible la convivencia", y ha confesado no poder entender cómo el público la ha salvado sin parar. Pero si con alguien ha protagonizado fuertes discusiones, ha sido con Asraf, quien confiesa le hacía ojitos... ¿Ha habido tensión sexual entre ellos? Parece que no, que eso no han sido más que suposiciones de internet y que entre ellos hay todo lo contrario al buen rollo.

También ha aprovechado para hablar de la polémica con su ex pareja, una historia que niega por completo y hasta asegura que le recomendó a Darío ir al psicólogo.