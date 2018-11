Dulce Delapiedra lleva días desaparecida de la televisión. Las palabras de Chabelita en 'Sábado Deluxe' podrían haber afectado tanto a la que fuera su niñera que decidió alejarse y "desconectar" de todo. Y es que Chabelita anunciaba un ultimátum: Si Dulce no deja de atacar a su madre, se acabó su relación con ella, "corto de raíz", aseguraba la hija de la tonadillera. "A una persona que hace daño públicamente a mi madre no la puedo apoyar", añadía Chabelita. Algo de lo que Dulce no ha tardado en defenderse en su reaparición televisiva en el programa de Telecinco: "Yo no he hecho daño a su madre, fue ella quien me lo hizo a mí", ha declarado. "Va a ser mi niña toda la vida y le pese a quien le pese, aunque tengamos nuestras diferencias", aclara su ex niñera. "A mí Isa no me ha dado una patada, ella ha hablado con su madre, está entre la espada y la pared, y ella no deja de ser su madre", añadía.

Asegura que no le importa que se posicione con su madre, que, de hecho, le "encanta". Y es que uno de los motivos de su desconexión, asegura ha sido que "he querido dejar libre a Chabelita para que se reencuentre con su madre". Porque después de la famosa llamada de Isabel a 'Sálvame', las declaraciones de Chabelita y su reconciliación, el teléfono de Dulce echaba humo: "He tenido que desconectar porque he recibido numerosas llamadas de programas de televisión".

Lo que todavía no ha habido ha sido una reconciliación entre Isa y Dulce, la propia niñera confiesa que "no he hablado con Chabelita del tema de su madre desde que salió de Gran Hermano".

Ha confesado que ha viajado hasta Madrid no solo para sentarse en el 'Deluxe', si no por un motivo de peso: Ver a su niño.

Lo que parece que no le hace ninguna gracia es que Chabelita y Omar hayan retomado su relación: "Ni lo conozco ni lo quiero conocer, no quiero más niñatos en su vida", ha declarado la niñera. "Yo le dije a mi niña que entrase a la casa libre para que nadie se aprovechase de ella, y a los hechos me remito... Todo lo que ha hecho este personaje, no se cómo ha tenido valor mi niña de volver con él", añade.

También ha aprovechado para responder a la 'pullita' de Kiko Rivera, que declaraba que el título de su nueva canción; 'Mentirosa', le venía como anillo al dedo. Y ella ha contra atacado: "Si yo soy mentirosa, entonces ellos...".

Respecto a Isabel Pantoja tiene claro que no la va a ver pronto, y si lo hace, asegura, ¡será delante de un juzgado!