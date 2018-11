Maite Galdeano lleva mucho tiempo alejada de los platós de televisión. La que fuera concursante de 'Gran Hermano' lo dio todo en su paso por el concurso y desde que salió de la casa de Guadalix no ha dejado de revolucionarlo todo allá a donde va. Desde las 'papelas del camión' hasta sus alocadas confesiones sobre las relaciones sentimentales de su hija, Sofía Suescun. Sin embargo ha pasado una mala racha en su vida que la ha mantenido alejada de todo, y es que ha sufrido varias enfermedades por las que ha preferido descansar. Ahora está de regreso, con las pilas cargadas y totalmente renovada: "He conseguido que me reconozcan la incapacidad, tengo una buena pensión y soy muy ahorrativa", ha confesado. La madre de Sofía ha contado que gracias a los premios de la joven se han podido comprar medio edificio en Madrid, en el que se van a montar un auténtico casoplón. Pero la entrevista no ha tardado en derivar en temas sexuales, y ahí la ex gran hermana nos ha dejado confesiones de lo más inesperadas.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

"Hace mucho tiempo que no mantengo sexo ni ningún tipo de roce con algún hombre", declaraba. Y ante la curiosidad de Jorge Javier de saber cuánto es "mucho tiempo", ha confesado que la última vez fue antes de Gran Hermano, es decir, ¡más de tres años! Aunque ha reconocido que no lo ha echado de menos, asegura que ahora sí tiene ganas, incluso de enamorarse y encontrar algo serio y romántico. "Me gustaban mucho los negros, pero ahora me han dejado de gustar", ha añadido.

Pero la auténtica revolución ha llegado cuando se ha lanzado a hacer imitaciones y ha vuelto loco al público y a los colaboradores, incluso al presentador del programa, sobre todo cuando se ha puesto en la piel de Conchita, conductora del polígrafo en Telecinco.

Lo que tiene claro es que "nunca tendría una relación sexual con una mujer, me gustan demasiado los hombres". Pero hay uno en concreto que quizá le guste más que los demás... Hay un hombre que le quita el sueño, aunque parece que se niega a decir quien es, podría tratarse de alguien muy conocido, aunque todavía es simplemente un amor platónico.

Con quien parece ha mantenido contacto ha sido con Carlos Lozano; "Soy muy echada para alante, divertida... Podría encantarle a Carlos Lozano", cuenta. "Le dije que sería un buen momento para que viniera, que podría calmarle". "Me encantaría quedar con Carlos para tomar un café o lo que sea con él", ha añadido. ¡Menudo bombazo!