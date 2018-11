Makoke se convertía, el pasado jueves, en la última expulsada de 'Gran Hermano VIP 6' después de enfrentarse a Koala y a su mayor apoyo en la casa, Tony Spina. La concursante ha sido, para muchos, un "mueble" dentro de Guadalix, pero lo cierto es que nos ha dejado grandes momentos y su paso ha dado mucho de qué hablar, sobre todo por su relación con el que fuera tronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa'. Aunque entre ellos parece no haber habido nada más que una amistad, a algunos les ha hecho intuir que la modelo estaba sintiendo algo más por Tony ahora que ha puesto fin a su matrimonio con Kiko Matamoros, y sí, en más de una ocasión hemos podido ver tonteo, y mucho. Que si bailecitos sexys por aquí, besitos por allá, halagos por doquier... Tony y Makoke se adoran, de eso no cabe duda, pero, ¿qué sienten el uno por el otro? Pues los sentimientos de Tony, de momento, los desconocemos, pero Makoke está dejando entrever que ella sí podría haber sentido más que una amistad por el ex de Oriana.

Anoche, durante un pequeño debate sobre 'GH VIP' en 'Sábado Deluxe', su hijo, Javi Tudela, confesaba que su madre estaba deseando volver a la casa porque "echa de menos a Tony, le tiene cariño y aprecio", y añadía: "Dice que no tendría algo con él, pero le extraña que lo eche de menos y que quiera entrar en la casa…", vamos, que ni ella misma sabe lo que siente, y es que como bien dice su hijo, "después de 20 años conoces a alguien…" y claro, te confundes. Así lo confirmaba Belén Rodríguez, que aseguraba haber hablado con Makoke minutos antes: "Me ha dicho que está confundida, que tiene sentimientos encontrados al salir de la casa". ¡Sentimientos encontrados! "Con Tony", confesaba Tudela.

"Ayer íbamos en el coche a un cumpleaños, y saltó la canción de GH y empezó a emocionarse y dice echo de menos a Tony, porque se acuerda de él, pero tampoco lo sabe", contaba Javi.

"Yo entiendo que si tiene sentimientos encontrados he entendido que ha dejado algo importante en la casa", añadía Belén Ro. El presentador quiso indagar en el tema proponiendo una situación a Tudela: "Imagina que estás en la finquilla, domingo por la mañana, se abre la puerta de la habitación y salen tu madre y Tony juntos". El joven, algo extrañado, prefería dejar en el aire lo que pensaría de la relación: "Primero que lo sepa mi madre, cuando ella lo sepa…", confesaba, algo que confirma que Makoke está muy, pero que muy confusa.

Además, como bien le comentó Jorge Javier, "lo normal es que Tony quisiera tener hijos", algo con lo que Tudela parece no tener ningún problema: "Mi madre estaría encantada de tener otro hijo". Lo que está claro es que para Tony, Makoke es "un mujerón", y tras su salida ha confesado echarla de menos.

Para ver qué pasa entre ellos tendremos que esperar a que Tony salga de Guadalix, eso sí, muchos ya fantasean con verlos juntos. "Que se llevan diez años tampoco es tanto, me parece una pareja preciosa y que me encantaría que Makoke se enamorara de Tony, este concurso para Makoke ha sido más importante lo que ella piensa", declaraba Belén Ro.