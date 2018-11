Anoche, en 'Sábado Deluxe', fuimos testigos de un tenso enfrentamiento entre Rafa Mora y Hugo Castejón, y es que este último acusaba al colaborador de haber difundido por los pasillos de Telecinco el rumor de que es 'gay'. Rafa aseguraba que hasta habían acabado 'cabeza con cabeza' antes de entrar al plató... Vamos, que la cosa estaba tensa, tensa... Y una vez dentro de plató no fue nada distinto. Parece que al cantante no le hace ninguna gracia que hablen de su sexualidad y estalló contra todos por los rumores. "He tenido una movida seria con él, porque dice que el rumor lo he aireado yo, y le he dicho que no tengo ni idea, que yo respeto todo", confesaba Rafa Mora, "si se ofende tanto...", añadía. Pero Hugo, ni corto ni perezoso, atacaba de una forma que... Bueno, juzguen ustedes mismos. El cantante soltó comentarios como: "Entiendo que Víctor sea gay, que Jorge sea gay… Liaos el uno con el otro… Y Rafita con su micropene", ante la sorpresa de todos los colaboradores. Así que otros como Belén Rodríguez no dudaron en unirse a la 'movida': "Se quedó bien al ver a Hugo gay Castejón, perdón que se me ha colado", soltaba para picar a Castejón. Y vaya si lo consiguió...

"Te voy a meter una demanda por decir tonterías, la pseudo periodista, que no sabe escribir", atacaba Hugo, y hasta la llamó "retrasada". "No te pases que estás vendiendo tu vida", se defendía Belén Ro. "Perdona, no vendo mi vida, no vengo aquí para que me insultes. Periodista sin criterio. En Sálvame dice es un caballero, pasan cuatro días y la misma señora cambia el discurso. O alguien le ha dicho que cambie el discurso, o no te lo ha dicho nadie y no tienes criterio. Solo te interesa montar la movida y sacar a Miriam de la casa", continuaba.

"Que a mí no me habla así nadie ni tú ni 50 gays como tú", le respondía Belén. "A mí retrasadas y lesbianas como tú, tampoco", contra atacaba él. "Lesbiana no me importa pero retrasada, no", respondía indignada. "Eres un bluf de persona", añadía.



"Desgraciada, pero si a mí no me has conocido", trataba de zanjar Hugo, pero ese comentario no sentó nada bien a la colaboradora, que no estaba dispuesta a soportar comentarios como ese. "Esto es una vergüenza", declaraba Belén.

"He visto a esta señora que está dándome caña todos los días en sálvame y no tiene criterio", comentaba Hugo Castejón, que se preguntaba si había ido al programa para hablar de 'GH' o de "gilipolleces". Así que Belén no dudó en pedirle que se "callara" de una vez. Y entonces Hugo soltó el bombazo... "No me digas que me calle, eres una colaboradora igual que yo", un comentario que desató las risas de todos en plató, "perdona, igual que yo no", respondía Belén alucinando y entre risas. ¿Creéis que son colaboradores exactamente iguales o que Hugo se equivocó con su comentario?