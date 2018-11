"Iba a esperar un momento adecuado para decir algo, pero las palabras viajan rápido, escucha simple y llanamente, Hailey. ¡Estoy tan enamorado de ti! Tan comprometido a pasar mi vida conociendo cada parte de ti amándote pacientemente y con amabilidad. Prometo guiar a nuestra familia con honor e integridad dejando que Jesús a través de su Espíritu Santo nos guíe en todo lo que hacemos y en cada decisión que tomemos. ¡Mi corazón es COMPLETAMENTE TUYO y SIEMPRE te pondré primero! Eres el amor de mi vida, Hailey Baldwin, y no querría pasarla con nadie más. ¡Me haces mucho mejor! No puedo esperar para vivir la mejor época de la vida! ¡Es gracioso porque ahora contigo todo parece tener sentido! ¡Lo que más me emociona es que mi hermano y mi hermanita puedan ver otro matrimonio estable y saludable y buscar lo mismo! El tiempo de los dioses realmente es perfecto, nos comprometimos el séptimo día del séptimo mes, el número siete es el número de la perfección espiritual, ¿No es una locura?". Con estas tiernas palabras anunciaba, Justin Bieber, su compromiso con la modelo Hailey Baldwin.

En una tierna imagen en B&N en la que la joven aparece besando a su chico, podíamos ver un bonito anillo en su dedo anular que confirmaba el compromiso. Pues meses después, parece que la pareja ya se ha dado el 'Sí, quiero'. Así lo confirman varios detalles en las redes sociales de ambos.

¿El primero? Hailey Baldwin ya no es Baldwin, ahora es Bieber. Ya ha adoptado el apellido de su marido.

Pero por si esto aún deja alguna duda, Bieber las ha disipado publicando una imagen junto a su chica paseando en la que, además de lucir anillaco, el cantante escribe: "Mi mujer es maravillosa", ¡MI MUJER! Más claro, agua... ¿no?

Ambos fueron vistos, además, saliendo de un juzgado, dados de la mano y con una sonrisa de oreja a oreja que ahora cobra sentido.

Así que el joven cantante, de 24 años, y la modelo de 21 podrían haberse dado un íntimo y secreto 'sí, quiero' para sellar un amor que parece salido de un cuento de hadas. Y las redes sociales ya están que echan humo con el matrimonio.

Ya muchos hasta fantasean con un posible embarazo de Hailey, que ellos, de momento no han confirmado, pero claro, también negaban su compromiso... Lo que está claro es que su amor va viento en popa y que ambos están deseando formar la familia Bieber Baldwin, ¡y nosotros deseando verlo!