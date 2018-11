Son muchos los rumores que apuntan a que entre Sofía Suescun y Kiko Matamoros podría haber algo más que una amistad. Sí, ya sabemos que es una noticia que os deja blancos. ¿No estaban Sofía y Alejandro Albalá en el mejor momento de su relación? Si hasta estaban pensando en casarse, o eso decían... Estas 'celebs' nos descolocan. Parece que como Omar y Chabelita, lo suyo es una montaña rusa. Que, por cierto, esos dos tampoco están ya juntos (así lo han comentado en 'Viva la vida', pero ese es otro tema), el caso es que la noticia de que la relación entre Omar y Chabelita habría llegado a su fin ha propiciado un comentario de Matamoros que nos ha dejado boquiabiertos. El colaborador estaba sentado junto a Sofía y otros colaboradores de 'Viva la vida' cuando ha soltado: "Me gustaría que Albalá se enfadase, así se va de la vida de Sofía".

Aunque la joven ha querido dejar claro que solo hay amistad entre ellos, porque "se ha querido sacar de contexto", incluso asegura que "me hace gracia", ha confesado que Alejandro se ha enfadado después de ver las imágenes. Así que parece que su relación se está tambaleando...

Pero lo cierto es que ni en el programa de Telecinco se han cortado y han dejado unas imágenes que van a dar mucho de qué hablar.

Riéndose, coqueteando... Ha habido química, y de sobra. Entre el colaborador de 'Sálvame' y Sofía Suescun hay mucho tonteo y no importa ni lo que digan, ni la edad, ni nada. Ambos están encantados de haberse conocido, Sofía hasta ha lanzado alguna 'pullita'; "Hablamos de cosas interesantes, no como niñatillos", ¿es una indirecta para Albalá?

Lo que es evidente es que las imágenes hablan por sí solas y que ambos están alimentando los rumores. Kiko no duda en soltar comentarios halagando a Sofía y a ella se le escapa una sonrisita tímida que dice más que calla. Y todo comenzó El pasado 9 de noviembre, cuando Kiko y Sofía acudieron como invitados a la inauguración de una discoteca y saltaron chispas después de haber coincidido varias veces en las galas de 'GH VIP'. ¿Qué opinará Makoke de todo esto? Al que ya sabemos que no le hace gracia es a Alejandro, que en la noche del sábado en el 'Deluxe' confesó haberse ido de casa de Sofía, enfadado, en plena noche tras descubrir las instántaneas. Lo mejor de todo es que el mayor enfado de Albalá no es por su chica, sino por las intenciones de Kiko Matamaros: "Está muy molesto con Kiko. Dice que sabe cuáles son las intenciones de Kiko", confesaba Rafa Mora en 'Sálvame'.

Veremos cómo acaba toda esta historia... Porque va a traer cola.