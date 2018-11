Si hace unos días anunciábamos la reconciliación de Omar Montes y Chabelita, ahora anunciamos todo lo contrario. El pasado jueves, en la gala de 'GH VIP', ambos aparecían de lo más acaramelados confirmando que volvían a estar juntos, algo que consolidaban días después en el estreno del nuevo 'single' de Kiko Rivera, en el que se deshacían en arrumacos. Pues todo se ha vuelto a truncar. Y no, no es por una presunta infidelidad de Omar como se precavía Isa días atrás... "Estamos bien, pero aquí cada día hay una cosa nueva", insinuaba. Pues ahora parece que es por su culpa. El programa 'Viva la vida' ha pasado, este fin de semana, 24 horas con Omar Montes viendo cómo es un día en su piel, lo que no imaginaban es que presenciarían una ruptura de pareja.

Ese día, la reportera que acompañaba al cantante le acompañó de paseo por su barrio mientras los 'fans' le pedían fotos, vio como se preparaban para un concierto y cómo llenaban salas... Y hasta cómo se iba a dormir pronto para tener las pilas cargadas. Pues bien, Omar le contó a la reportera del programa que estaba muy enfadado con Chabelita por algo que había pasado esa misma noche. Mientras él grababa con el programa, su chica salía de fiesta por Madrid, hasta ahí ningún problema.

A eso de las 4 de la mañana ella le avisó a través de un mensaje de que se iba a casa a dormir. Pero... ¡Mentira! A la siguiente mañana Omar se levanta y ve que hay 'stories' de las 7 de la mañana en la discoteca dándolo todo, vamos, que no se fue a casa y a él le dijo que sí. ¡Muy fuerte! Así que a eso de las 10 de la mañana la pareja ha puesto fin a su relación. ¿Durará mucho esta ruptura?

Ella, de momento, solo se ha manifestando en sus redes sociales compartiendo una imagen de su compañera, Miriam Saavedra, en la que escribe: "Cuando estás harta de que te cuestionen". ¿Qué querrá decir con esto? ¿Habrá sido un simple malentendido?

"Para que no se malinterprete nada, yo lo cuento todo. Nos queremos un montón, hemos cometido muchos fallos y errores", comenzaba diciendo antes de soltar la bomba. "No hemos vuelto oficialmente, pero yo estoy súper contenta con él y para mí es como si estuviéramos juntos", decía la joven hace unos días. ¿Dónde han quedado estas palabras?