Las dos extriunfitas Noelia y África viven sus vidas ya separadas de 'OT 2018', pero no han podido evitar ser preguntadas, en su primera aparición pública, sobre el famoso broncazo que Noemí Galera echó a los concursantes tras hacer una pequeña huelga por el cambio de hora de entrada al dormitorio. Ninguna de las dos cree que sea porque no tengan una actitud proactiva dentro del concurso, sino todo lo contrario: han trabajado muy duro, dicen, pero piensan que Noemí debe hacer de "madre" para darles, de vez en cuando, un 'tortazo' de realidad. Sea como sea, la edición no está exenta de polémica, y ambas han dejado claro que no saben muy bien a qué vienen tantos rapapolvos...

