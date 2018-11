La relación de Aramís Fuster con las tendencias de moda sí que es un hecho paranormal. Si ya alucinamos con sus estilismos durante su paso por 'GH VIP 6', donde prácticamente la vimos como Dios la trajo al mundo y encima ella presumía de que iba a la moda, fuera de la casa más famosa de la tele, la máxima autoridad del ocultismo mundial sigue dando la nota. ¡Y de qué manera! ¿No tendrá espejos en su casa para echarse un vistacillo antes de salir a la calle con semejantes pintas? Sin duda, viéndola así vestida, la vidente tiene poco ojo para combinar prendas.

Agencias

Ni corta ni perezosa, Aramís salió por las calles de Madrid con su 'modelazo': un conjunto entre indio Sioux, por los flecos de su blusa, y de tribu africana, por el animal ‘print’, tan de moda, de sus complementos, que no le faltaba ni uno. A esto añadió unas gafas Gucci XXL que le tapaban media cara, y que parecía unas gafas de piscina por más de firma que fueran, y unas botas al más puro estilo duque de Wellington. Si la mismísima Madonna la viera, seguro que diría: 'Who that's girls?' Desde luego, no le falta adorno que ponerse, será por eso de que la Navidad está cada vez más cerca. Lo que nos queda claro es que la bruja siempre marca la diferencia.