Que Alonso Caparrós no tiene vergüenza ni la conoce, lo sabíamos todos, pero ahora nos ha quedado aún más claro después de ver la entrevista que ha concedido a la revista 'Primera Línea' de la mano de Quique 'Torito'. Pero en esa entrevista no estaban solos: la mujer del presentador también ha querido acompañarle en la sesión de fotos más 'hot' de su vida, donde, como de costumbre, le hemos podido ver como Dios les trajo al mundo, y donde él se ha sincerado sobre su presente, su futuro y, sobre todo, su pasado: Alonso se ha atrevido a contarlo todo, con los detalles más morbosos: "Empecé muy joven a tontear con las drogas, pero el gran problema fue empezar pronto a ganar mucho dinero en la tele, porque me podía permitir el lujo de comprar todo lo que quería en gramos y prostitución", ha confesado.

Tras relatar exhaustivamente su relación con las drogas, Caparrós se declara limpio: "Ahora, la droga ya no es el lema de mi vida, ya está empaquetada". Y agradece, para ese cambio, la entrada en su vida de Angélica: “Ella marca un punto de inflexión gordo en mi vida y las fuertes adicciones me dejan de parecer atractivas e interesantes”.

Alonso Caparrós también confiesa, entre otras cosas, que su presencia en ‘Sálvame’ fue un hecho pactado: “Ha sido un proceso muy importante para limpiar mi imagen y para dar un golpe de efecto dentro de mi familia. Una vez resuelto, ya tenía fecha de salida del programa”, declara.

Pero no sólo de vivencias vive Torito en sus entrevistas: el sexo ha sido uno de los temas transversales, como viene siendo costumbre... y Alonso ha dejado poco a la imaginación: dice haberse acostado con "incontables" mujeres, muchas de ellas famosas, entre ellas Terelu, Esther Arroyo y "una presentadora y modelo" de la que se enamoró "mucho".

Metido de lleno en confesiones sexuales, Alonso Caparrós le cuenta a Torito que prefiere los pechos naturales, que se sigue masturbando a diario o, ante la pregunta de con qué mujer y con qué hombre se acostaría, revela que lo haría con Monica Bellucci (“es una mujer por la que no pasa el tiempo”) y con Pedro Jota Ramírez (“me quedé pillado cuando hizo hace muchos años el vídeo ese”). De hecho, declara que no se considera "ni heterosexual ni homosexual, solo un ser humano" y, entre otras perlas, que no le gusta el sexo anal. Todo ello en una entrevista que ya está en el quiosco y que no va a dejar indiferente a nadie...

