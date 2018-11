Tamara Gorro es un ser humano y, como tal, a veces también se harta de la ciudad. Por eso, este fin de semana, la influencer ha querido desconectar por completo de familia, niños, tráfico y ruido en un paradisíaco hotel de la sierra de Alicante. Y no ha desconectado de marido porque le hacía compañía, porque si no, ¡se habría ido sola! Eso sí, los dos se quieren hasta el infinito, por eso han aprovechado estos días que ha hecho mal tiempo y que no se podían hacer demasiados planes para encerrarse en un lujoso hotel en medio de la nada, disfrutar del paisaje y quererse mucho, MUCHO. ¿Habrán aprovechado para hacer nuevos bebés...? Porque en la cama, por lo que parece, han pasado muuuucho rato...

No estamos del todo seguros de eso último, peor bien podría ser a juzgar por algunas de las fotos que Tamara ha compartido en sus redes sociales: en algunas completamente desnudas, y en otras... también, pero junto a Ezequiel Garay. Y sin un atisbo de llevar ni un tanguita. ¡Qué felicidad de fin de semana, oiga!

Lo bueno de irte a un hotel un fin de semana es que puedes hacer lo que te dé la gana: puedes tirarte durmiendo un montón de horas, bajar a comer a mesa puesta, preocuparte sólo de qué te vas a poner y salir a conocer la zona dando un paseo. ¡Todo un lujazo!

Eso sí, para lujazo el lugar que Tamara y Ezequiel han escogido: se trata del hotel Vivood Landscape Hotel, en el Valle de Guadalest (muy cerca de Benidorm): un resort junto al embalse que da nombre al valle, y que consta de varias villas ultra modernas, que aseguran toda la privacidad del mundo y con unas vistas increíbles... y resulta que, con todos los lujos con los que cuenta, no es tan caro como cabría esperar: alrededor de 100 euros por noche.

La pareja ha aprovechado para hacer algo de turismo por la zona a pesar de las lluvias que estos días azotan la costa este española, pero eso no ha impedido que los tortolitos aprovechen al máximo su estancia. Al fin y al cabo, ¡uno no siempre tiene la oportunidad de dejar a los niños todo un fin de semana y desconectar del mundo!