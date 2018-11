Cuando Antonia San Juan alcanzó el estrellato con su papel de Estela Reynolds en la serie de Telecinco 'La que se avecina', su personaje se comió, prácticamente, a la actriz. Antonia tuvo que aguantar memes e historias falsas sobre una supuesta transexualidad, que no tenían fundamento pero sí una historia que la gente acabó creyendo a raíz de otro papel: hizo de transexual en la película 'Todo sobre mi madre' de Pedro Almodóvar, y lo debió de hacer tan bien que la gente se lo llegó a creer. Antonia de hombre tiene poco, pero de operaciones y retoques estéticos sabe bastante. De hecho, acaba de conceder una entrevista a 'La otra crónica' en la que lo ha reconocido todo...

La actriz no tiene ningún reparo en decir su edad real: 57 años. Ni uno más, ni uno menos. De hecho, le encanta decir su edad, o incluso adelantarse un año, para que, según dice, la gente le diga lo estupenda que está, y es que sus buenos dineros le está costando: "El (surco) nasogeniano... Todas las cositas para estar mona. Luego todas son unas mentirosas, que dicen que no se hacen nada. ¿Cómo no voy a hacerme nada con 57? Estaría hecha un cuadro", afirma al citado medio.

Reconoce que no se ha puesto bótox nunca, y que no le gusta usar maquillaje nada más que por la noche y para grandes eventos. Por el día nada, porque tiene "muy buena piel". ¿Algo más? Sí: "En el cuerpo, no me he hecho nada... Ahora, porque en 1921 me arreglé el pecho. Pero fue en 1921, así que imagínate", bromea.

Antonia no piensa parar, porque ella lo que quiere estar estupenda, pero estupenda para su edad: "Yo, en mi edad, me quiero ver bien. Pero pretender competir con Úrsula Corberó es imposible. No quiero tener aspecto de una chica de 20 porque eso es imposible y una lucha estúpida". Y añade: "Yo me operaré de todo lo que venga, todo lo que haga falta. Cuando se me caigan los pellejos, me operaré", añade.

Por lo pronto, y como hemos podido comprobar foto tras foto en su cuenta de Instagram, es que no le cuesta nada enseñar tipazo: ella se ve ideal, y le encanta mostrárselo a sus seguidores. ¡Eso sí que es confianza en una misma!