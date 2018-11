La polémica no cesa. Hace unas semanas Elena Tablada abría la caja de pandora y contaba su realidad tras su separación con David Bisbal. Según contaba ella misma en 'Viva la vida', ahora la situación es "insostenible", y todo desde la polémica que protagonizó junto a Rosanna Zanetti. Algo que la actual mujer de David no dejó pasar y quiso responder sin tapujos y de forma indirecta a través de las redes sociales: "Quien se dedica tiempo a mejorarse a sí mismo, no tiene tiempo para criticar a los demás", escribía de lo más reflexiva. Pero el verdadero 'bombazo' llegaba cuando era David Bisbal quien se atrevía a hablar sobre lo sucedido. "Nunca voy a contestar a las declaraciones de la madre de mi hija, si tengo algo que decirle tengo su mail y su teléfono, nunca se me ocurriría hacer algo público sobre todo porque estoy en la situación más feliz de mi vida", declaraba a su llegada al aeropuerto de Madrid, "yo nunca me he manifestado porque mi trabajo es la música", asegura el cantante a los reporteros de 'Sálvame'. "No tengo que decir nada más, no es mi estilo ni voy a cobrar dinero de esto porque nunca lo he hecho, eso son otras personas", comentaba. Un dardo de lo más envenenado hacia su ex mujer.



Publicidad - Sigue leyendo debajo

Una polémica que está salpicando a la familia, ya la madre de Elena Tablada se pronunciaba al respecto de su relación con el cantante, y ahora ha sido la madre de Bisbal quien ha roto su silencio. María Ferre, madre del almeriense, ha asegurado a 'Sálvame' que Elena y su madre lo único que buscan es hacer televisión.

Gtres

Asegura que lo que han dicho no son más que "tonterías" y que "ha mentido", asegura en relación a la entrevista concedida. Además, confiesa que "me da rabia que diga que dominamos a David, soy su madre". Parece que no puede creerse cómo se está insinuando que Bisbal fue desleal a Elena en su relación, se ríe cuando le preguntan al respecto y asegura que todos saben como era Elena; "Una cabra loca, madre mía", y cuenta que ella fue la que empezó a salir con María José Suárez y demás mientras su hijo trabajaba. Parece que tiene claro que aquí el problema es que "no ha superado su ruptura".

El marido de Elena Tablada, Javier Ungría, también se ha sumado a la polémica, asegurando que ya es suficiente y que "me parece un poco un juego de niños". Y después de tantas 'pullitas', 'Sálvame' ha vuelto a contactar con Elena Tablada para ver qué le parecen estos comentarios, pero ella ha preferido callar, asegurando que ya dijo todo lo que tenía que decir. Asegura que ya ha "pasado página".