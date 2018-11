Telecinco

El pasado 9 de noviembre, Kiko y Sofía acudieron como invitados a la inauguración de una discoteca en Córdoba. Los dos se hicieron fotos con los asistentes que fueron a pasar una noche divertida. Hasta aquí todo normal. Pero, una vez hecho su trabajo, comenzaron a tontear: miraditas, manos agarradas, susurros al oído y un largo ecétera. Un supuesto affaire que ninguno de los protagonistas ha confirmado. Eso sí, Matamoros dejó claro tras ver las imágenes de su posible roneo que no habían tenido nada: "No hay absolutamente nada ni lo ha habido". Como era de esperar, la relación entre Sofía y Alejandro Albalá se vio afectada por este bombazo, y una vez más pusieron punto final a su romance. Aunque Kiko viendo lo que estaba por llegar quiso pedir perdón a Albalá: "Lamento que esto le cause problema y le mando un beso a ella y mis respetos a Alejandro".

Ahora, ha sido cuando el ex novio de Suescun ha decidido pisar un plató para responder al tonteo de la que era su chica y Matamoros. El joven no sabe por dónde le vienen los golpes y está literalmente "flipando". No es para menos, y aunque piensa que Sofía "nunca tendría nada con él" cada vez duda más. "Viendo las imágenes de ellos en ‘Viva la vida’, ya las teorías que tengo en la cabeza me hacen pensar que tengo razón", explica.

La versión de Sofía

Al parecer, y según cuenta el ex de Chabelita, Kiko le dijo "barbaridades" a Sofía, y la hizo sentir incómoda. Incluso confiesa que la ganadora de 'Supervivientes' ha puesto verde al Defensor del Espectador llamándole "viejo verde" y molesta por no haber respetado a Makoke.



Después de ver las imágenes y de los comentarios y opiniones de los colaboradores de 'Sálvame', Alejandro duda de la versión de Sofía: "Ya me parece que ha tenido que haber algo porque me niega desde el principio que no estuvo con Kiko en el bolo". Hecho que se ha desmentido 100% con las imágenes de los dos juntos en la discoteca cordobesa. Además, Albalá añade que él le propuso a Sofía ir juntos a la ciudad andaluza pero esta le dijo que ya era tarde para cancelar el billete de tren. Por este motivo y ante la negativa de Sofía, le hace pensar que este affaire le viene de lejos.

Mensaje a Kiko Matamoros

Antes de marcharse del plató, Alejandro le ha enviado varios recaditos a Matamoros: "Me hace mucha gracia porque como que le doy pena. A mí, pena me da él. Tiene una edad ya y debería plantearse muchas cosas".

También le llama "impresentable" y asegura que no tiene "nada de caballero". Y le aconseja que se dedique a otras cosas, como jugar al mus, "que es lo que se tiene que hacer con tu edad". Además, le dice que está más "cerca de imserso que de otras cosas".