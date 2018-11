Este 'GH VIP' está siendo de lo más polémico. Tanto por sus concursantes como por el 'linchamiento' de muchos de los seguidores del programa en redes sociales, que incluso han lanzado un 'hashtag', #SomosLaAudiencia, para protestar por la pasividad de la dirección del programa ante situaciones y acciones que en otras circunstancias serían castigadas con sanciones o directamente con la expulsión. Un ex gran hermano, Quique Ramos, es uno de los rostros conocidos que apoyan este boicot. Este domingo Twitter se incendió cuando muchos usuarios se quejaron debido a que no emitieron lo que para ellos fue un incidente fundamental dentro de la casa, que ocurrió este fin de semana.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Aurah y Miriam fueron amigas durante un brevísimo periodo de tiempo que ha sido más fugaz que la boda entre Isa Pantoja y Alberto Isla en 'Supervivientes'. Pero ahora, la canaria y la peruana son enemigas íntimas. Su última bronca fue una de las más sonadas durante este fin de semana pero en 'El Debate' decidieron no emitirla. Tanta fue la tensión entre ambas que incluso Suso tuvo que agarrar a Aurah para separarla de Miriam.

Aunque no tenemos las imágenes, los fans de 'GH VIP' están a todo y han compartido el audio del encontronazo en Twitter. "Amargada. Estás mal tirada, Miriam. Me has dicho malcriada y estás acusando a mi familia de malcriarme. A mí familia no le faltas el respeto. Machanga, que eres una machanga. Poca cosa. Mierda. No me voy de esta casa sin decirte lo que pienso de ti. Mierda, que eres una mierda", son algunas de las lindeces que le soltó la novia de Suso a Saavedra.



Los seguidores de Miriam han encontrado en esta bronca la excusa perfecta para echar a la canaria en la que es su primera nominación, y en la que se enfrenta a la peruana y a El Koala.

Telecinco

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Además, durante esta semana han tenido dos peleas más. Mientras Aurah se lavaba los dientes comentaban que el estreñimiento causaba mal aliento. Y Miriam, en un intento de hacer una broma, dice que a Aurah sí le pasó. La canaria, muy molesta, le dice que a la única que le huele mal la boca es a ella porque solo "suelta mierda". Ponte un bozal, le dice Saavedra, para después llamarle "guarra y pedorra". Mientras tanto Asraf le pregunta El Koala que cómo se puede estar discutiendo todo el día.

Telecinco

La otra discusión la tuvieron por los monos de trabajo de la prueba semanal. Aurah no encontraba el suyo, y es que al parecer, Miriam se lo había quedado ya limpio. La novia de Suso no quería usar el de Miriam porque le daba "asco". Tras gritos e improperios, Tony Spina la convence de utilizar el de Makoke. Tanto se enfadó la canaria que incluso amenazó con no participar en la prueba.

Tendremos que esperar a este jueves para ver si estas broncas con Miriam le pasan factura...