A pesar de que sólo lleva unos meses "colándose" en las casas de los españoles, Omar Montes ya ha conseguido hacerse un hueco en la televisión, y quien más y quien menos ya le tiene ubicado como "el cantante", "el ex de Chabelita" o "el de GH VIP". Sin embargo, la vida de Omar es mucho más, y detrás de las cámaras es una persona con una vida muy diferente a lo que se podría esperar de un "famoso": sigue quedando con sus amigos del barrio de Pan Bendito, juega sus pachangas con sus amigos, va al bar con su abuelo Rodolfo a tomarse su 'Cola Cao'... con la diferencia de que ahora la gente le para mucho más por la calle: "Me siendo afortunado de que hayan contado conmigo para hacer este reality, porque sé que no lo hacen con casi nadie, que han contado con muy poquitas personas, y para mí es un honor, porque nunca me imaginé que con alguien como yo quisieran hacerlo", afirma.

Omar sigue siendo un chico humilde, y ahora ha querido demostrarlo con el estreno de su nuevo canal para MTMad, 'La vida mártir', en el que ha compartido con todos un día normal en su vida, ha presentado a sus amigos, a su familia y ha abierto las puertas de su casa (pero no, Chabelita no estaba allí esperándole)... o, más bien, la de su abuela, donde pasa las horas con su hijo, Omar Jr.

A pesar de que su familia le apoya en todo lo que hace, su abuelo parece ser el más crítico con sus canciones y con su forma de ser: "Es un crío. Tiene 30 años pero parece que tiene 15. Dice las cosas espontáneamente, como las siente. Muchas veces mal, porque hay que pensar las cosas antes de decirlas, pero él es así...", dice Rodolfo antes de añadir: "Hay canciones que, por mí, las quitaba, porque es que, de verdad... Sí, sé que son canciones que le gustan a la juventud, pero a mí eso de 'te cojo la pistola y te mato'... pero eso al principio. Ahora hace canciones que son maravillosas".

Precisamente canciones es lo que no faltan en su vida: Omar está metido de lleno en un proyecto con su amigo Iván Salcedo, sobre una canción por la igualdad: “Es un proyecto muy bonito, y es muy diferente a lo que estamos haciendo nosotros. Nosotros tenemos un registro que es muy urbano, de la calle... y queremos que sea benéfico porque es una campaña en la que nos sentimos en la necesidad de hacer, porque venimos de una zona bastante humilde, y queremos transmitirle un mensaje a esos chavales de que, si nosotros podemos conseguirlo, ellos también pueden cumplir sus sueños".

Tras una 'pachanga' con sus amigos en las canchas de Pan Bendito, Omar se reúne con su familia en la casa de su abuela, a la que adora, y también presenta a su bisabuela, "que tiene ciento y pico años", señala el 'culebro'.

"Pienso que para Omar la familia y la amistad es lo más importante. Él, por su familia y sus amigos, lo que sea", dice su madre, Angelines, a la que Omar tiene también en un pedestal.

"Normalmente por las noches me vengo yo aquí, porque sabéis que hace mucho frío y no me gusta beber, estar de fiesta y tal...", dice con su hijo, Omar Jr, en brazos. "Eso es cierto, nunca bebe. Jamás he visto a Omar probar una gota de alcohol: ni en los conciertos, ni en los cumpleaños de nuestros hijos, ni fumar ni nada. Cuando sale, pide agua", apunta Elías, otro de sus amigos. "Yo siempre soy de los que dice que hay que hacer vida sana, deporte, no fumar, no beber, hacer las cosas bien y ser bueno con todo el mundo. ¿A que sí, hijo? Y mi hijo va a ser un chico bueno, deportista y va a estudiar mucho", afirma.

Un primer capítulo que nos ha dejado con buen sabor de boca. ¡Ya estamos esperando al próximo martes para el siguiente!