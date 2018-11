View this post on Instagram

Hoy se celebra el Día Mundial de la Diabetes y mañana hace 1 mes de esta foto, mañana “cumplo” un mes de mi debut diabético tipo 1. Quién me diría a mi que debutaría en esto. Es un proceso que requiere un tiempo de adaptación y compresión y en ello estoy. Intentando adaptarme, lo de comprenderlo, a veces, me cuesta horrores. Si estás leyendo esto y te encuentras en la misma situación, te recomiendo que no sigas. Hoy no puedo decirte que vas a poder hacer una vida normal con la diabetes. Una mierda. Mi vida normal era la de antes. Antes de estar a todas horas midiendo mi glucosa, contando los malditos hidratos de toda mi alimentación, pinchándome la insulina lenta por la noche a la misma hora esté donde esté, la insulina rápida antes de las comidas, no reconociendo las malditas hipoglucemias, sintiendo una culpa permanente cuando mis índices de glucosa no son los esperados -a pesar de hacerlo todo bien-, tener miedo todas las noches antes de acostarme creyendo que voy a sufrir una hipoglucemia severa mientras duermo y no voy a enterarme. A la mierda. Quiero comerme un puto brownie de chocolate. Quiero ir al gimnasio sin medir mi glucosa antes, durante y después del entreno. Quiero dejar de pensar en mi diabetes las 24 horas del día. No quiero estar enfadada y triste como lo estoy ahora. No quiero sentirme débil, vulnerable. Que no. Que yo he sido siempre fuerte, joder. Que todo esto me está superando y me niego. El año que viene, en este mismo día, estoy segura que lo encajaré de otro modo. Hoy lo lloro, y mucho. Pero mientras yo me desahogo, hay gente llevando a cabo muchas actividades durante el día de hoy para concienciar sobre la enfermedad, para conseguir que muchos tengan un diagnóstico precoz, hay equipos médicos investigando sobre la diabetes para mejorar nuestra calidad de vida y sobre todo, hay diabéticos empatizando conmigo ahora mismo que estarán diciendo: “Cuánto la entiendo...”. Sentirme arropada y protegida por todos ellos hace que me sienta algo mejor. En un rato nos vemos en #LosInfiltradosDeGol con mi mejor sonrisa, lo prometo.