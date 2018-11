Carmen Borrego parece no terminar de encontrarse. La menor de las Campos se sometía, hace un par de meses, a una operación de cirugía estética para acabar con uno de sus mayores complejos: la papada. La colaboradora de televisión se sometía a una lipoescultura y liposucción de cuello y barbilla y, de paso, se retocaba los párpados y se ponía una nueva dentadura, aunque ésta última le ha dado algún que otro problema. Y la cosa no acababa aquí, Carmen confesaba estar empezando una dieta para bajar un par de kilitos y verse mejor. Pero nada parece ser suficiente para que Carmen acabe de aceptarse, y es que desde entonces nos ha dejado ver varias transformaciones más, aunque sin pasar por quirófano... La pequeña de las Campos se ha sometido a varios cambios de 'look' en su cabello y no sabemos cuál será el último.

La primera vez aparecía con una melena corta, un corte de pelo garçon teñido de rubio platino que le daba un gran parecido a su hermana Terelu o a Úrsula de 'La Sirenita', como bien comentaban muchos seguidores del programa.

Pues no, no era el cambio definitivo. Hoy, la colaboradora ha aparecido en el programa de Telecinco con un nuevo y radical cambio; ¡Ahora es morena! Melena larga conseguida con elaboradas extensiones, y teñida de un cobrizo oscuro. Adiós al rubio de la familia... Además, se ha peinado con unas ondas al agua que ya han despertado ciertos parecidos razonables.

A las redes sociales, desde luego, les parece que está "espantosa" y que estaba "mucho mejor el otro día", es decir, con aquel rubio platino. Y ya es carne de memes... Jessica Rabbit ha sido la primera en verse comparada con Carmen Borrego, y es que el parecido es evidente, ¿no?

Pero hay algunos que han ido mucho más allá con los parecidos...

A mi Carmen Borrego me recuerda a E.T #desafíoborrego pic.twitter.com/rgEsXSSKsl — Kremlin (@gren_lin) November 20, 2018

Y otras comentan cosas como; "Primero la disfrazan de su hermana y ahora de bailarina de claqué", o "¿no se cansa de hacer el ridículo?". Eso sí, no le faltan 'fans' que la defienden a capa y espada: "Está guapísima como sea". ¡Olé, dí que sí!

A los que no ha conseguido convencer es a sus compañeros de trabajo. Los colaboradores de 'Sálvame' piensan que "no le favorece nada" ese 'look'. De los pocos que le han dicho que está "muy guapa" ha sido Rafa Mora, ¿peloteo o realidad? A Mila Ximénez le ha gustado el maquillaje y hasta el color de pelo, que confiesa le gusta mucho. Belén ha halagado su vestido, creyendo que le hace buen tipo, aunque crea que no le favorece el pelo, al igual que Kiko Hernández.