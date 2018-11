Tras ganar un juicio con su ex, Chiquetete, Raquel ha decidió cambiar el rumbo de sus días y poner punto y final a su estancia en televisión. El 30 de noviembre de 2016, la diseñadora abandonó 'Sálvame' asegurando que necesitaba descansar. Casi dos años después, Raquel ha regresado por todo lo alto a la que fue su casa. Sus compañeros se han llevado una grata sorpresa, sobre todo Mila Ximénez, a quien le ha hecho mucha ilusión. Una vez dados todos los besos y abrazos, la sevillana se ha sentado frente a una ristra de micrófonos como si fuera a dar una rueda de prensa para contestar a las preguntas de sus compañeros. A lo primero que ha respondido ha sido al motivo de su marcha: "Necesitaba parar. Estaba muy saturada, me fui con unas expectativas que se cumplen o no se cumplen".

Belén ha querido saber cómo se ha tomado su madre este regreso: "Se lo he dicho justo un día antes. Intento evitarle cosas. Ella quiere mi felicidad, pero entiende que soy una mujer luchadora y entiende que tengo una vida maravillosa". Además, ha querido matizar que su pareja, Mariano, tiene una buena situación económica pero "no es un banco": "Todos trabajamos por dinero y tengo una hija en la universidad y un niño de 10 años. No puedo cargar de responsabilidades a nadie".

Cierre de su tienda

Durante estos dos años, Raquel ha disfrutado mucho de sus hijos, su pareja, sus amigos y tiene claro que ahora lo seguirá haciendo, pero vuelve a incidir en que "para todo en la vida hace falta dinero". Respecto a este tema, ha salido a la luz, una vez más, el cierre de su tienda de ropa en Sevilla. Recordemos que la Bollo echó el cierre y luego su ropa acabó en mercadillos a precio de saldo. "Yo cobré lo que quería cobrar por lo que me quedaba. Ahora vuelvo a intentar seguir con el nuevo proyecto", aclara.

Explica que es una calle complicada porque hay un centro comercial al lado, e incluso varias tiendas más han cerrado. Confiesa que "a veces me daba y otras, le ponía", refiriéndose al dinero, e incluso cree que podría haberla cerrado antes.



Mariano, el hombre de su vida

Sus compañeros también han querido saber si pasará o no por el altar con su churri. Raquel tiene claro que ahora no va a pasar, pero sí deja claro que en sus planes sí está un bodorrio. Enamorada de él hasta las trancas, la colaboradora confiesa que le quiere muchísimo y que después de sus hijos "es lo mejor que me he pasado en la vida". Pero no solo él, a Raquel le ha tocado el gordo: adora a su familia política.

Lydia, de enemiga a compañera

Como era de esperar, los problemas del pasado con algunos de los colaboradores han vuelto a salir a flote. Su relación con Lydia Lozano nunca ha sido buena, básicamente porque nunca ha existido. Incluso llegó a decir que prefería a "mil María Patiño o Mila Ximénez atacándome antes que una Lydia Lozano que me pone buena cara y luego es capaz de decir que no me va a echar de menos".

Y es que Lozano dejó claro que no la iba a echar de menos, y eso le sentó falta a Bollo. Según contó Lydia, Raquel decía a amigos comunes que era mala persona. Pero parece que todo ha quedado atrás y han puesto el contador a cero.

Rafa Mora, las motos de agua y su no-rollo

Una decisión que no creemos que también la haya aplicado a Rafa Mora. Todos sabíamos que el tema de las motos de agua iba a ser comentado. Echemos la vista atrás para recordar que hubo muchas dudas por si hubo rollo o no-rollo con Raquel tras las imágenes que salieron de ellos subidos en una moto de agua. Rafa lo desmintió a medias tintas y eso a Bollo le sentó fatal.

"No quiero que empecemos con la historia de si hemos tenido una relación o no. Ella tiene muchas horas de vuelo", comenzaba diciendo Mora ante lo que veía que se avecinaba. Raquel ha dejado claro que "con las injusticias y las mentiras" no puede, refiriéndose a la actitud que tuvo Rafa en aquel momento. Eso sí, confiesa que lo arreglaron todo, aunque por sus caras no diríamos lo mismo...