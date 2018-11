Mila Ximénez es conocida por sus arrebatos y por decir todo lo que piensa. Sin pelos en la lengua y sin ningún tipo de filtro. Y al parecer, también lo aplica al resto de aspectos de su vida. Por eso, se liado la manta a la cabeza y ha decidido ampliar la familia. La "culpa" la tiene Víctor Sandoval. Sí, sí, como estás leyendo... La colaboradora se quedó prendada de una perrita que llevó el ex de Nacho Polo a su sección de 'Sálvame', '¡Perro, qué bien!'. La semana pasada, Víctor llevó a plató a Pizca, una cachorrita que había tenido una vida muy dura ya que su dueño sufría el ‘Síndrome de Diógenes’ y el ‘Síndrome de Noé’. O lo que es lo mismo, acumulaba basura y tenía varios animales, algunos en proceso de descomposición.

Mila se enamoró de ella nada más verla, y compartió en su Instagram un vídeo en el que decía: "Se puede ser, más mona???? A que no? ⭐️⭐️⭐️". El que avisa no es traidor y dejo claro que "Si no la adoptáis, me la quedo". Dicho y hecho. Con la carita de Pizca es normal que la colaboradora decidiera acogerla en su casa, como anunció en redes: "Ya está Pizca en casa!!! No podía dejar que se fuera con nadie. Hace un par de horas que la tengo, y la amo tanto, ya!!!".

Junto a una tierna imagen de Pizca dormida, Mila cuenta a sus seguidores que la va a cuidar y proteger. "Ahí está dormidita. Me apetece tanto, cuidarla después de convivir un año con su maltratador! Va a ser muy feliz a partir de ahora! Yo me ocuparé", escribe. Y es que teniendo lejos a su familia, la cachorrita se ha convertido en su nueva ilusión.



Mila se suma así al 'club canino' de 'Sálvame'. Por todos es sabido que Jorge Javier siente pasión por los galgos, pero además hay más colaboradores que tienen un amigo peludo en su casa. Como por ejemplo, Chelo García-Cortés, que no puede vivir sin su Maggie, o Terelu Campos, que adora a Lula.