Hay veces que la obsesión por la belleza y la juventud eterna nos pueden llevar a hacer auténticas locuras, y si además nos ponemos en manos de un cirujano sin escrúpulos, las consecuencias pueden ser fatales. O casi. Y si no que se lo digan a Fher Olvera, cantante del grupo mexicano Maná: hace unos años, Fher quiso "recogerse" las carnes con un lifting y ponerse algunos rellenos y alisar arrugas... pero la mala suerte (o la mala práxis del médico, más bien) hizo que estuviera a punto de no contarlo y quedarse en la camilla, y así lo ha relatado ahora su ex, Mónica Noguera, en el programa de la televisión mexicana 'De primera mano', donde colabora.

El artista quiso someterse a una intervención para quitarse la papada y eliminar las bolsas de los ojos entre 2013 y 2015 (cuando estuvo con Mónica) para, así, conseguir un look mucho más joven. Sin embargo, la cosa se complicó y lo que debía ser una operación de lo más rutinaria en el mundo de la cirugía estética, se convirtió en una operación "muy peligrosa": "El doctor cortó una vena que no debía y le hicieron unos tres cortes en la garganta", recordó Mónica.

A pesar de todo, cabe destacar que la operación salió bien y consiguieron cortar la hemorragia, pero a Mónica le dio tanto miedo que le pidió que no se hiciera más operaciones de ese tipo porque "no le hacen falta": "No se tiene que enfocar en la cuestión física porque es un artista muy grande y una gran persona que colabora con los derechos humanos", afirmó.

Precisamente hace unos días recogía, junto al resto de su grupo, en la gala de los Grammy Latinos, el premio a 'Persona del año' de la mano de Miguel Bosé por "su apoyo constante y dedicado a la preservación y protección del medio ambiente y de los derechos humanos", un premio que agradecieron con mucho cariño.

De hecho, en aquella gala muchos televidentes comentaron a través de las redes sociales el gran cambio facial que había sufrido Fher: tenía la cara más redonda y brillante, y las líneas que le daban expresión a su cara habían sido sustituidas por una incómoda "tirantez". Al menos esperemos que él se vea guapo, porque el cambio a lo largo de los años ha sido notable:

