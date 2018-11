Leticia Sabater está que no para. Después de su exitazo con 'La Salchipapa' tiene claro que no va a parar aquí y que no quiere convertirse en juguete roto, nunca mejor dicho... Tiene varios proyectos entre manos, y no solo musicales. La artista lanza, el próximo 26 de noviembre, su nuevo tema: un villancico de electro reggaeton que no va a dejar indiferente a nadie, pero esto no es todo. La actriz y cantante ha firmado un acuerdo con 'I love 80', una multinacional que crea productos de 'merchandising', para lanzar artículos relacionados con ella, según confirma 'FormulaTV' y la propia Leticia a través de sus redes sociales.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

En nuestras manos podremos tener diversidad de camisetas que llevarán plasmadas las frases más 'célebres' de Sabater, desde "¡A mediodía, alegría'!", "¡Toma pepinazo", "Okey makey" hasta "La Salchipapa". Estos serán los primeros productos que se pondrán a la venta, y es que la cantante ha firmado un acuerdo de 5 años con la empresa, por lo que las sorpresas nunca cesarán.

Después de tener en casa estas icónicas camisetas, casi a la altura de las famosas prendas inspiradas en los Rolling Stones, podremos disfrutar de... ¡Las Leti muñecas! En unos meses se podrán adquirir una serie de muñecas hinchables a tamaño real que permitirán a cualquier seguidor de la artista poder contar con una réplica en casa. Las redes sociales ya echan humo con la noticia: "Me pienso comprar una", "Yo quiero una", "DIVA", "Deseando verlas"... con algunas de los comentarios que ya está recibiendo tras anunciar la noticia. Así podrán tener siempre al lado a su querida Leticia.

Pero no habrá solo muñecas hinchables, también las veremos de muelle. Unas muñecas que se podrán mover y que hasta producirán sonidos, y no sonidos cualquiera... ¡Las canciones de Leticia! Podremos llevar 'La Salchipapa' en el salpicadero del coche, ponerlas en la mesita de noche... ¡Donde queramos! Leti no parará de moverse al ritmo de la música. ¿Una fantasía hecha realidad? Para muchos, sí. Lo que no sabemos es si el éxito de sus objetos de 'merchan' será real o se quedará solo en halagos a través de las redes sociales... Lo que está claro es que estamos deseando verlos.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

¡Qué tiemble la Barbie, que llega la Leti pisando muy, muy fuerte! Así que si todavía no tenéis regalos en mente para estas navidades, quizá Leti llegue a tiempo para convertirse en el más original y excéntrico de los presentes... ¿A quién le regalarías una Leti a tamaño real?