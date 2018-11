La relación que tienen Sofía Suescun y Kiko Matamoros es, cuanto menos, rara. Y no lo decimos sólo porque él podría ser su padre (o incluso su abuelo: ella tiene 22 años y él 62), sino porque han estado ocultando algo que, de no haber nada como ellos dicen, no tendrían por qué esconder. Mucho tonteo hemos visto entre ellos en el plató de 'GH VIP 6': que si intercambio de mensajes, que si te toco, que si me tocas, que si te susurro al oído... y claro, eso, unido a que, según algunos colaboradores de Sálvame', se ven "a escondidas" (especialmente en bolos, en los que se visitan mutuamente), ha hecho saltar todas las alarmas.

Sin embargo, parece que Sofía se ha cansado ya de que la relacionen (al menos de forma amorosa) con el ex de Makoke, y ha aprovechado su puesto como asesora del amor en 'Mujeres y Hombres y Viceversa' para charlar con la presentadora, Toñi Moreno, y dejarle claro que ella con Kiko no tiene nada más que una tierna amistad: "A Kiko le veo como un padre y me llevo muy bien con él", ha señalado. Si a Kiko le gustaba Sofía (aseguran que su tipo realmente son las veinteañeras), que se dé por fastidiado. Tocado y hundido en una sola frase. Eso sí, la ganadora de 'GH 16' ha dejado claro que "el amor no tiene edad", y aunque para ella los 40 años que les separan es un obstáculo, no se ha cerrado en banda...

Para el que también ha tenido palabras, y nada bonitas, ha sido para Alejandro Albalá, con el que ha dado abiertamente por terminada su relación (algo de lo que Kiko, por cierto, casualmente, fue el primero en enterarse): asegura que la ruptura "no tiene vuelta atrás", que Kiko "no tiene nada que ver" y que si han roto, es porque se le ha agotado la paciencia: "Cuando estás empezando todo es maravilloso, pero la convivencia conlleva unos gastos, y él no ha tenido ni la decencia de decirnos a mi madre o a mí de pagar su parte. No hace nada. Se queda tirado en la cama esperando a que pase algo. Yo trabajo muchísimo y no tengo por qué mantener a nadie".



Sofía, por otra parte, se ha cansado de sus "enfados de niñato y de sus inseguridades" y no quiere seguir haciéndose "cargo de sus movidas internas". Pero la gota que ha colmado el vaso ha sido que una noche en la que salió Chabelita de fiesta a una discoteca, "Alejandro se acercó para dejarse ver junto a ella", algo que Sofía no le va a perdonar, porque además cree que sigue colado por la hija de la tonadillera. ¡Menudo culebrón!