Kiko Matamoros y Makoke han puesto fin a la paz, o al menos eso parece. Si su separación parecía ser amistosa y tranquila, ahora se está convirtiendo en todo lo contrario. El defensor de la audiencia ha sacado las uñas por su ex, Makoke, en cada gala de 'Gran Hermano VIP' durante el paso de la modelo por el concurso, hasta aseguraba que "los mejores años de mi vida me los ha dado ella y eso no lo voy a olvidar", así parecía querer recordar Kiko a Makoke, pero esto podría cambiar después de las últimas declaraciones de Makoke a la revista 'Lecturas', donde se ha sincerado sobre su ruptura y asegura que "Kiko no me ha querido bien". Pero eso no es todo, Makoke no ha dudado en llamarle "desagradecido", asegurando que no ha dado las gracias ni a su madre ni a su hija Anita ni a Javi Tudela por ayudarles económicamente todo este tiempo.

Así lo han contado en 'Sálvame', donde Kiko no ha tardado en llamar en pleno directo para dar su versión de los hechos: "Estoy alucinando en colores", confiesa. "Si esto ha salido de la boca de Makoke, que Dios la perdone", añade. Y es que Makoke se siente apaleada por él públicamente, confesando que también le ha sido infiel, pero Kiko considera que son cosas que deberían arreglar en privado, pero "si ella lo quiere hacer así por hacerme daño o por sed de justicia, que lo haga, yo la respeto a ella y a toda su familia, nadie puede decir que haya dicho algo malo de ellos".



Además, en el programa han asegurado que hasta Javier Tudela (padre) habría mantenido económicamente a Kiko y Makoke durante una larga temporada, algo que él desmiente por completo. "Javier Tudela padre tiene dos contenciosos por vía penal por impago de pensiones. Ese señor no ha puesto un duro para la casa que efectivamente está a nombre de Makoke", cuenta el colaborador. Asegura que "a mi no me ha mantenido absolutamente nadie", y hasta añade: "Yo he mantenido a su hijo y a su novia que se metió en mi casa a vivir durante 2 años con todos los gastos pagados". Aunque sí confiesa que tanto Javi Tudela como Anita les han echado una mano de vez en cuando, dejándoles sus tarjetas de crédito para pagar ciertos gastos porque "yo no puedo tener dinero en las cuentas corrientes porque Hacienda me lo reclama".



No ha dudado en lanzar algún que otro ataque a su ex: "No sé si le ha sentado mal el vino"... Y es que confiesa que tras las palabras de Makoke, la ha llamado y han podido mantener una conversación, aunque confiesa ha sido "tensa".

También ha aclarado la deuda que Makoke tiene con él, en la que asegura "los dos hemos firmado de mutuo acuerdo"; "En cuanto a la deuda que Makoke tiene conmigo no hay nada que descontar. Son cantidades cuantificadas, ingresos bancarios que figuran en el contrato". Respecto a los muebles y algunos objetos de la casa, él asegura que "me dijo que me llevara la mitad y me he llevado mis libros, pertenencias personales y dos cosas más".

María Patiño, que ha podido hablar con Makoke, asegura que se reitera en sus palabras, unas palabras que Kiko no ha "podido soportar". Al parecer, la concursante de 'GH VIP' se siente arrastrada y dice que no ha sido capaz ni de dar las gracias, asegurando que hasta la madre de Makoke les ha tenido que hacer de comer porque lo necesitaban... Algo que Kiko desmiente completamente, aunque parece no estar dispuesto a entrar en una guerra pública. "Yo no me voy a sentar a hablar, me trae sin cuidado ni me importa un carajo, pero os lo creáis o no, yo voy a ir a la tele porque me lo paso bien", confiesa.