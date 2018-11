La vida dentro de 'GH VIP' puede ser un auténtico drama. Y para 'drama queen' tenemos a Suso Álvarez. La gala del jueves se acerca y el concursante comienza a agobiarse por si su chica, Aurah Ruiz, es la expulsada. Lo cierto es que la mayoría de las papeletas la tiene ella si nos remontamos a las anteriores expulsiones. El Koala ha sido victorioso de todas las nominaciones, y ya lleva 9, si no nos equivocamos con las cuentas. Por lo que es normal que Suso esté preocupado por lo que pueda pasar, aunque hasta el final nunca se sabe: la audiencia es soberana y todo puede cambiar en el último momento. Sin embargo, el catalán ha confesado a sus compañeros su miedo: que Aurah se marche y él se quede solo.

Tumbado en la cama, cantándole delante de toda la casa, Suso abre su corazón y le dice que qué va a ser de él si se marcha cuando ella ha aguantado todas sus tonterías.

Ya, en 'petit comité', Suso habla con Asraf y Tony Spina contándoles que se aburre dentro de la casa porque "no hay gente". Además, piensa que si ya está así, si Aurah se marcha va a ser mucho peor. "Me voy a quedar guapo", explica. Reconoce que ha vivido "en una burbuja", pero no se arrepiente porque "lo he vivido más intensamente gracias a ella".

"Siento miedo, no quiero que se vaya", le confiesa a Tony. Este le dice que es normal pero que le mire a él que sí que se ha quedado solo, tras la marcha de Makoke, entre otros.

En la cocina, abrazado a Aurah, le confiesa que no le puede dejar solo porque ella "es casa". Después de este momento de amor, la canaria visita el confesionario y se derrumba. Le cuenta al Super que si se marcha lo va a pasar peor por Suso que por ella, porque no le gustaría estar en su piel. Además, le da miedo salir y volver a la realidad.