Mónica Naranjo ha causado un gran revuelo con sus últimas declaraciones acerca de ‘Operación Triunfo’, el programa en el que ejerció las labores de jurado durante la pasada edición. Pese a que en una entrevista para Diez Minutos afirmó tener muchas ganas de continuar al frente de la mesa del jurado, pero que no podría repetir en la presente edición debido a que está inmersa en otros proyectos, ahora la cantante se desmarca de sus palabras y carga duramente contra el talent show musical de TVE. Sin medias tintas, Naranjo ha tildado al programa de “rancio” y “coñazo”, unas declaraciones que no han sentado nada bien a Manu Guix (ni a la gran mayoría de seguidores del formato).

Durante la presentación del último disco de Camilo Sesto, ‘Camilo Sinfónico’, un trabajo en el que ha colaborado junto a Marta Sánchez, Ruth Lorenzo y Pastora Soler, Mónica Naranjo confesó no echar de menos sus apariciones en el talent. "OT' es muy rancio. Es un formato muy rancio y nadie está contento nunca. Es un coñazo. Y una cosa que es impepinable, si tú quieres ser artista tienes que prepararte, un trabajo como éste necesita disciplina y sacrificio, que los chavales desconocen. Cuando intentas implicar eso en una valoración, la gente no lo entiende. Piensan que ser artista es ser una celebridad e ir a una alfombra roja, y es muy complicado", dijo a la revista ‘Lecturas’.

Sus palabras corrieron como la pólvora y fueron duramente reprendidas a través de las redes sociales. Precisamente, Manu Guix, director musical de la Academia, no quiso dejar pasar la oportunidad de corregir parte del léxico utilizado por la de Figueras, al recordarle que hubiera sido mejor utilizar otro término. "¡Decir que algo es un coñazo es machismo @monicanaranjo! ¡Yo lo he aprendido tarde, pero lo he aprendido! ¡Puedes decir que es un tostón y quedas mejor!", le aconsejó el músico a través de Twitter. ¡Con lo cuidadosos que están ahora en ‘OT’ con el tema del buen uso de las palabras!

En pocas horas, el dardito envenenado de Guix sobrepasa los 12.000 ‘me gusta’ (y subiendo). Aparte de provocar que vuelva a saltar a la palestra el tema de la ‘mariconez’, algunos se han lamentado de que la intérprete de ‘Sobreviviré’ muerda la mano que le dio de comer ("Ahora lo dices cuando el año pasado te pagaban por ir a ese 'Coñazo'"), mientras que otros se lo han tomado con humor (“Manu Guix me hizo quedar mal y no lloré Aitana no lloré”). Si es que ya se sabe, en esta vida es de bien nacidos ser agradecidos…