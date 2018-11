David Guetta y Jessica Ledon han cortado tajantemente los rumores de que su relación estaba haciendo aguas con un apasionado beso en las calles de Miami. El DJ internacional y la cubana se encuentran en un buen momento si juzgamos por los cariños y miradas que se dedican mientras disfrutan de las vistas y de un refresco en las playas de Miami, aunque no parecía lo mismo durante la gala de los premios EMA de MTV que se celebró apenas unos días donde un gesto del DJ hizo desatar los rumores de infidelidad hacia su pareja.

Cariñosos y sin poder despegar sus manos ni sus labios. Así estaban David Guetta y Jessica Ledon durante la tarde en la jornada de descanso que ambos han disfrutado en las playas de Miami, donde se han dejado ver en más de una ocasión. La pareja se ha desecho en carantoñas y halagos el uno al otro compartiendo sonrisas y carcajadas como eternos enamorados. Así cualquiera olvida los rumores que señalaban que la pareja estaba a punto de la separación hace apenas unos días.

Y es que, durante la celebración de la gala de los EMA de MTV que tuvo lugar en Bilbao, donde vimos looks de todo tipo, el músico fue visto utilizando una célebre aplicación de citas, Raya, donde solo las 'celebrities' pueden tener perfil. Un buen sitio donde utilizarla si no quieres desplazarte mucho ni esperar para tener tu próxima cita ya que allí se encontraban una buena parte de las estrellas, al menos todas las relacionadas con el gremio musical. Pero a juzgar por los cariños que ahora dedica a su novia, no debió encontrar ningún ligue aquella noche aunque sí triunfó sobre el escenario.

Parece que Jessica Ledon se ha tomado bien que su chico utilice este tipo de aplicaciones o, al menos, que sea visto con ellas en el móvil. Así, mantienen el mismo nivel de compenetración que hemos podido ver en ellos desde que dieran a conocer su relación oficialmente en 2016, aunque en ese momento ya llevaban juntos un año entero. Y es que, después de su divorcio un año antes, Guetta quería ser muy cuidadoso con su vida personal, lo cual no le está saliendo muy bien.