Las parejas como la formada por Chabelita y Omar Montes nos hacen mucha gracia. Sí, porque parece que se quieren a rabiar, pero luego discuten, se dejan, vuelven, 'no te quiero', 'sí me quieres' y 'bueno-venga-vale-volvemos'. Al menos nos mantienen entretenidos, y es que si hace unos días decían que llevaban varios días sin hablarse después de una discusión porque él no le cogió el teléfono a ella (como si no hubiera dramas suficientes en el mundo), este martes volvieron a hacerse arrumacos en el plató de 'GH VIP 6' a pesar de los rumores de infidelidad que caían sobre él, para luego pasar la noche juntos como si nada. Pues bien, parece que la cosa tira para arriba (aunque no sabemos si, mientras escribimos estas líneas estarán discutiendo y se habrán dejado otra vez), y este miércoles se acercaban al centro de Madrid presumiendo de amor (o lo que sea).

Porque sí, queridos lectores: a pesar de decir tan pronto que se quieren como de repente se llevan a matar (según el día, claro), a los dos parece que les da lo mismo que piensen que sus 'peleíllas' son montajes para que se hable de ellos, porque llegaron y se pasearon bien cogiditos de la mano... algo que no duró mucho, porque algunos fans se acercaron para perdirles fotos. ¿A qué están jugando? ¿Es todo una mentira?

Los tortolitos se acercaron en Cabify al centro, dieron una vuelta por Gran Vía, se reunieron con unos amigos (entre los que se encontraba el youtuber El Cejas. Quién sabe si para futuros proyectos juntos ahora que Omar ha estrenado canal en MTMad), comieron en un céntrico y conocido restaurante de comida rápida que hace esquina con la calle Montera y se adentraron todos juntos en amor y compañía en un edificio de la mencionada calle.

Allí, todos pasaron la lluviosa tarde reunidos durante horas, y a su salida no dieron detalles de lo que habían estado haciendo. ¿Vídeos para YouTube? ¿Jugando a las cartas? ¿Un parchís? ¿Videojuegos? Un misterio.