Carlos Latre tiene sólo 39 años, pero lleva media vida metido en televisión. El humorista cuenta con un súper don y es imposible no reírse a carcajadas cuando empieza a imitar a todos los famosos que ya tiene dominados. El jurado de 'Tu cara me suena' se enfrenta ahora al proyecto más ilusionante de su vida. No puede contar mucho, ya que ha firmado una cláusula de confidencialidad, pero Latre nos cuenta algún detalle de este nuevo trabajo que le ha llevado hasta Los Ángeles. Desde allí compartió momentos muy especiales como el encuentro con Miguel Ángel Silvestre. Ya en España, en la gala People In Red que se organizó en Barcelona, esto es lo que nos ha desvelado de su momento actual.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

María José Rasero

Te hemos echado de menos en 'Tu cara me suena'.

Sí, pero bueno no hemos estado mal del todo.

¿Qué has estado haciendo en Los Ángeles?

Me falta muy poquito para poder decirlo. Puedo sólo avanzar que es un programa muy grande, el programa más grande que he hecho en mi vida, con gente realmente espectacular y que para mí ha sido un sueño cumplido. Estar en Hollywood, estar en la CBS, eso sí que lo puedo decir y cumplir un sueño total.

Danos alguna pista, aunque sea pequeña.

Os puedo adelantar que yo he ido en calidad de experto a nivel mundial en imitación y que he podido hacer lo que hago yo, mis voces, pero ha sido muy diferente porque he tenido que hacer voces que ellos conocen como Rafa Nadal, Pau Gasol, Shakira y el más conocido de todos: Julio Iglesias. Y he estado a la altura.

Estrenas también programa de radio. Cuenta…

Estreno “Surtido de Ibéricos”, que además ha tenido muy buena acogida, estamos muy locos todos, me hacía mucha ilusión poder juntarnos todos, Leo Harlem, Miguel lago, la Terremoto de Alcorcón y creo que va a dar qué hablar. Creo que hace falta en España reírse un poco de todo y con un poquito más sentido del humor. Creo que es muy necesario (y así lo puedes comprobar en las imágenes que comparte en instagram).

Publicidad - Sigue leyendo debajo

No es un buen momento para algunos cómicos.

Las redes sociales son muy duras. Todo lo que queda escrito es interpretable. Hoy en día todo lo que digas será utilizado en tu contra. Hay que tener un poquito de buena fe, no todo lo que se dice es para herir, no todo lo que se dice es para faltar. Estamos perdiendo un poco la sensación de que en España somos muy guasones, nos reímos de todo. Creo que es importante.

¿Va el humor con la política, con las banderas?

Son cosas que hacen sentir, nos hemos reído de la política y con la política durante toda la vida. Ahora el tema de los símbolos es algo más peligroso, cada uno siente lo que siente y eso es perfectamente respetable. Creo que tenemos que darnos un poquito de oxígeno y tenemos que pensar que lo hacemos de buena fe y no ser blanco de las dianas.