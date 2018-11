Que Robbie Williams es como un niño no es nada nuevo. El cantante británico demuestra su gran sentido del humor siempre que puede y una ocasión muy especial para hacerlo es la feria anual de Navidad de Inglaterra, 'Winter Wonderland'. Con más de un centenar de atracciones se ha convertido en una visita obligada para todos los británicos que disfrutan de la navidad, y uno de ellos sin duda es el cantante mundialmente conocido Robbie Williams que no ha dudado en acudir y montarse en las diversas atracciones que ofrece la feria con la inseparable compañía de su mujer y sus tres hijos.

Durante todo el mes de diciembre el parque Hyde Park acoge las actividades y atracciones de Winter Wonderland, pero Robbie Williams no ha querido esperar. El mismo día de la inauguración, el cantante se dejó ver por las largas colas de espera para entrar en las atracciones junto a su familia, con quienes no solo disfrutó del largo paseo entre los árboles y la gente que se encuentra en los alrededores, sino que también se lo pasó como un niño más montando en los coches de choque junto a su mujer.

De esta forma le hemos podido ver disfrutando de la vida, algo que se prometió a sí mismo que haría más después de que su salud le diera un tremendo susto. "Una vez que has estado en el planeta durante 44 años, te das cuenta de que, incluso teniendo todo lo que tengo, no eres invencible. Así que de ahora en adelante me cuidaré mucho más", aseguraba en una entrevista.

Ahora, siendo padre de tres hijos, la última de ellas por sorpresa, y con 44 años, Robbie Williams promete continuar sobre los escenarios pero también dedicarse más tiempo a sí mismo y a su familia, como hacía este jueves en las atracciones de Winter Wonderland donde le hemos podido ver pasárselo en grande chocando con sus hijos y su mujer, quien le ha ayudado mucho a superar esta enfermedad. Y es que, la vida no es nada sin una sonrisa en los labios.