Si pensábamos que Kiko Matamoros podría estar pasando por un momento complicado tras su separación con Makoke y su reciente guerra abierta por motivos económicos, parece que estábamos del todo equivocados. Desde que el pasado 9 de noviembre, Kiko y Sofía acudieran como invitados a la inauguración de una discoteca en Córdoba, se han desatado los rumores de una posible relación entre ambos. ¿El motivo? Las imágenes que nos dejaban en el evento les muestran de lo más cariñosos y cómplices, y la cosa no acaba aquí... Días después, hasta en pleno directo en Telecinco, se dejaban ver compartiendo risas, caricias... ¿Qué está pasando? Sin duda, Kiko no parece tener pena ninguna... Aunque Sofía ya ha dejado claro lo que siente por el ex de Makoke, ahora es él quien ha roto el silencio, y lo ha hecho durante la presentación del nuevo disco de José Mora en 'Oh My Club', y ha dejado K.O a todo el que los critica por llevarse 40 años de edad. ¿Quieres saber cómo lo ha justificado? ¡Dale al PLAY!

