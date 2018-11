Hace sólo cuatro años, concretamente el 17 de marzo de 2014, Diego Matamoros saltaba a la fama nacional al ser uno de los concursantes del reality 'Supervivientes' (Telecinco), un concurso que se vio obligado a abandonar debido a una lesión. En esa época, Diego y su padre, Kiko Matamoros, que le dio su pasaporte a la fama, mantenían buena relación, tanto que el colaborador de 'Sálvame' fue el encargado de defenderle. Una situación, que hoy por hoy, sería prácticamente imposible que volviera a repetirse, dado que la distante relación que hay entre ellos. Esta es la vida de Diego Matamoros.

Su padre, su 'visa' a la tele

Ser hijo de Kiko Matamoros y Marián Flores le abrió las puertas de la televisión. Sus comienzos fueron amables, pero enseguida aparecieron las desavenencias entre padre e hijo, que les reportaban a ambos suculentos beneficios…

'Supervivientes', su estreno

Diego fue el fichaje estrella de 'SV' 2014. Pese a no tener relación con su padre, éste se convirtió en su defensor en plató. La aventura duró poco: tuvo que abandonar por un pinzamiento lumbar.

Combates televisados

Gracias a su desparpajo, se convirtió en asiduo de Sálvame y El Deluxe, donde empezó a dar detalles de su vida. "Kiko no ha sido un buen padre" o "He pasado por momentos difíciles y él no ha estado", son algunas de las frases que abrieron su guerra.

Defensor de su hermana

Al principio, contó con el apoyo de su hermana, que también despotricó de su padre en la tele. De ahí que Diego fuera su defensor en 'GH VIP'. Después las cosas cambiaron…

Una tregua por Laura

La participación de Laura en 'SV' y su victoria provocó un acercamiento entre padre e hijo, pero lo cierto es que la tregua duró muy poco… Enseguida Diego se hizo un 'Deluxe' y todo saltó por los aires…

Makoke, un blanco fácil

Además de arremeter contra su padre, Diego lo hizo con su entonces esposa, Makoke. El joven aseguraba que todos los problemas que tenía con su progenitor eran por culpa de la ex modelo. Ella nunca ha entrado demasiado al trapo, y eso que incluso compartieron plató en 'El Debate de GH'.

Entrenador personal

Diego también creó una empresa de entrenamientos personales y, claro, la promocionó en diferentes revistas, previo pago.

Su peor momento

Diego lo pasó mal cuando en marzo de 2017 su ex pareja le denunció por un presunto delito de violencia de género. Fue condenado a 8 meses de alejamiento y trabajos sociales. Algo más de lo que hablar...

Su boda le devolvió a la polémica

Tras el juicio, Diego anunció su boda con Estela Grande, con la que se casó el 13 de julio pasado. Se creó una gran expectación por la asistencia o no de Kiko. Finalmente fue, pero después discutieron y se hicieron varios platós contándolo.

¿Su mundo? Los photocall

En los últimos meses, Diego ha evitado conceder entrevistas o pisar los platós. Lo que sí hace es dejarse ver en los diferentes photocall, con su mujer, hermana... –ahora no porque han discutido– y solo. A buen seguro que se lleva un buen pellizco…