Hace a penas unos días, Sofía Suescun ponía fin a su relación con Alejandro Albalá, y aunque aseguraba que Kiko Matamoros no es el motivo de esta ruptura, lo cierto es que los rumores de su supuesta relación han desatado los celos del que fuera novio de Chabelita. Es por eso que ahora, Albalá, parece tener entre ceja y ceja al colaborador de 'Sálvame', a quien se ha atrevido a llamarle de todo menos "bonito". Aunque la ganadora de 'Supervivientes' aseguraba, en su intervención en 'Mujeres y Hombres y Viceversa', que "a Kiko le veo como un padre y me llevo muy bien con él", no cabe duda de que a Kiko Matamoros parece sí gustarle la joven, con quien confesaba no le importaría pasar una noche... Un comentario que ha sentado como una patada a Albalá, que ha asegurado que "me parece de mamarracho que haya dicho que pasaría una noche con ella". Así que ambos, cara a cara en 'Sálvame', se han batido en un duelo de palabras que promete traer cola...

"Abuelo, impresentable, juega al mus que es lo que debes hacer a tu edad", lanzaba Alejandro Albalá al colaborador de Telecinco. Y es que parece que aunque Sofía haya aclarado que no son más que amigos, también dejaba una puerta abierta confesando que para ella "el amor no tiene edad", así que no se cierra por completo en banda. Y Matamoros lo ha dejado bien claro: "Si dices que mi posible relación con Sofía es para un experimento en la universidad, te diré que eres un analfabeto, te puedo citar de carrerilla relaciones de genios que han tenido relaciones con mujeres de más de 40 años de diferencia", cosa que no es la primera vez que hace... Ayer mismo justificaba su posible relación poniendo muchos, pero muchos ejemplos.

Pero Alejandro parecía no estar nada tranquilo en este enfrentamiento, algo que ha enfadado incluso a la presentadora del programa. Carlota ha explotado contra Alejandro pidiéndole que se controle y respete más a Kiko (aunque él piensa que no merece sus respetos) y hasta le ha amenazado con echarle de plató. Sin embargo, eso no ha conseguido calmar, en absoluto, al ex novio de Sofía, que ha continuado arremetiendo contra Matamoros: "Tiene el síndrome de Piolín porque se cree que tiene 20 años". Un comentario que, como todos los demás, ha desatado las risas del colaborador: "Yo juego en otra liga, a lo mejor encuentra en esos hombres más que un bobo que solo sabe jugar a la play", le ha lanzado en forma de dardo envenenado. "Vete tomando nota y aprende a tratar a una mujer y a respetarla una vez que la has dejado", continuaba atacando Kiko.

Y, ¿cómo ha respondido Albalá? Pues con lo que podría considerarse una amenaza en toda regla... "Me voy a callar porque me lo piden pero algún día me encontraré contigo por la calle".