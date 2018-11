Luis Miguel está que se sale. Y es que el cantante mexicano se ha llevado a casa dos Grammy latinos en la última gala de los premios. Además, sigue triunfando con su gira 'México por siempre'. Pero, no todo son alegrías. El Sol de México se ha visto envuelto en una polémica instagramer. Su exnovia, Desirée Ortiz Salswach, fue quien prendió la mecha tras publicar unas imágenes junto a él. Junto a las fotos, no dice su nombre, ni siquiera le menciona, pero claro habla de lo feliz que fue el tiempo que duró su amor. Por si no os acordáis, os refrescamos la memoria: Desirée salió con el artista durante 5 meses, y su romance se conoció en julio del año pasado.

Hasta aquí todo en orden si no fuera porque Luis Miguel ahora sale con otra mujer, Mollie Gould, y le ha sentado fatal la publicación de su ex. Aunque lo cierto es que ninguno ha confirmado su relación, se les ha visto juntos desde febrero.

Desirée comienza su texto escribiendo: "La sociedad está tan contaminada, que a veces nos sentimos confundidos, en cuanto a las verdaderas y esenciales cosas de la vida". Continúa hablando de su relación con el cantante: "Aquí una época importante en mi vida, llena de experiencias, de exceso de risas, grandes aprendizajes y mucho crecimiento… De la panza por el vino, restaurantes y tequila ¡es broma!".

He aquí la respuesta de Mollie en sus 'stories' de Instagram: "Pensamiento del día. La gente ama la atención y es capaz de publicar lo que sea con tal de obtenerla, hasta de lo más pasado". La guerra podría haber acabado aquí pero ¡qué va! Desirée aún tenía un as guardado bajo la manga. En otra publicación escribía: "Las personas lastiman a otros, así es como el patrón del dolor se transmite. Rompe con este ciclo, enfrenta la ira con solidaridad; el desprecio con compasión; la crueldad con amabilidad. Los malos gestos con una sonrisa. Perdona y olvídate de las revanchas. El amor es el arma del futuro".

La nueva novia de Luis Miguel decidió ¿responder? con una foto del cantante. Junto a ella, le felicita por su triunfo en los Grammy Latinos: "¡Wow, dos Grammy latinos esta noche! Te lo merecías, Álbum del Año, México por Siempre, Luis Miguel. Mejor Álbum Ranchero y de Mariachi, ¡México por Siempre!, Luis Miguel".