Está claro que María es una de las concursantes de 'OT 2018' que más está dando de qué hablar, después de Julia y Carlos Right, por supuesto. Después de la charla de Noemí Galera sobre la imagen que los integrantes de la Academia estaban dando en el exterior, María parece haber entendido el mensaje al revés y está comenzando a desmelenarse. La joven catalana ha sido protagonista de dos de los momentos más controvertidos en los últimos días y que más polémica han causado en el concurso.... para mal.

La última ha sido la imagen que la joven ha querido compartir a través de sus redes sociales. Como ella misma avisaba hace un mes, no es de usar mucho Instagram porque, asegura, "primero no tengo ninguna idea de cómo se hace y luego es que no puedo decidir lo que quiero subir y además se me olvida". Vamos, que no está ahí para estar compartiendo en redes su vida sino para compartirla con sus compañeros y trabajar, y eso está bien. Pero ahora se ha puesto manos a la obra y ha querido empezar a compartir más y se le ha ido un poco de las manos en su última imagen.

Parece que María tenía ganas de ir al baño y como no sabía que compartir con sus seguidores bien por crear controversia o carcajadas, ha decidido retratarse mientras estaba sentada en la taza del váter. No sabemos muy bien porqué, porque tampoco es que la haya elegido porque salga especialmente guapa, más bien parece que la hizo mientras conseguía despertarse por la mañana.

Como era de esperar (y como todo lo que hacen los chicos de 'OT 2018') ha recabado críticas y alabanzas a partes iguales. Mientras unos se ríen y alaban que sea tan natural, algo que es indiscutible y que ya ha demostrado antes, otros califican la foto de vulgar y de falta de respeto a sus seguidores criticando que la joven quiere llamar la atención con este tipo de actos.

Y no es la primera vez que lo hace. Este miércoles, en directo, la joven se levantó la camiseta en el camino que hacen desde la Academia al coche que les lleva a plató, enseñando sus pechos ya que no llevaba sujetador. ¿Por qué? No se sabe. Lo que sí está claro es que esta imagen ha sido muy comentada.