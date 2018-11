Josie es uno de los estilistas más reconocidos. Y tiene muchas cosas que contar sobre los looks de las celebrities. Con un look arriesgado pero elegante en dorado y negro, destacó él mismo recientemente en la gala People in Red organizada por la Fundación lucha contra el Sida en el MNAC de Barcelona. Josie ha vuelto a declarar su 'amor incondicional' para su amiga Georgina Rodríguez, a la que ve menos desde que se marchó a Turín con su churri, Cristiano Ronaldo. No soltó prenda del vestido de Nochevieja que este año lucirá Cristina Pedroche pero sí que le lanzó un interesante mensaje a Alberto Chicote.

Se está criticando mucho los estilismos de Georgina Rodríguez...

No hagáis ningún caso a la gente que critica. Me encanta Georgina… ¡No te quites las botas, tienes que llevar botas todo el rato, es lo que mejor le queda! Para esta época del año me encanta.

Agencias

¿Le ayudas con sus estilismos?

Nosotros somos amigos. Ahora nos ha separado un poco la distancia, pero me encantaría ir a verla. Si nuestras agendas nos lo permiten, nos juntaremos en algún momento.

Ahora que se va a casar…

No me extrañaría que contase conmigo porque nos lo pasamos muy bien trabajando juntos. Esto es moda, no es física cuántica.

¿Qué tal es Cristiano en las distancias cortas?

Yo a Cristiano no lo conozco tanto.

¿Georgina es la gran desconocida?

Es maravillosa y una gran desconocida. Al final, con el foco mediático que tiene me parece increíble que no se le conceda más cancha. Sería increíble hacerle una entrevista en profundidad y darse cuenta de lo que puede dar, tiene muy buena energía. Georgina es luz, no tiene mala energía. Es una persona que no tiene ni trampa ni cartón y hay que ser muy tonto para criticarla.

Georgina es luz… como tú.

Yo no sé. Yo soy oro y áspero.

Cristina Pedroche, en cambio, lo tiene muy complicado este año para sorprender.

Cómo lo va a tener complicado si ella es un pozo sin fondo… ¡de sorpresas! Yo no digo nada, que lo cuente ella que si no me regaña. Yo he hecho con ella tres 'vestidazos'.

Ana Ruiz

Se lo pone porque puede.

La verdad es que cada año ha podido más. Si soy sincero, yo la he conocido y ha sido una graduación todo ascendente; muy escalera lo de Pedroche. Ahora está mejor que nunca.

¿Ya lo tenéis decidido?

No puedo decir nada que luego se enfadan.

Pero, ¿en la misma línea?

Yo estoy contento, pero vas a ver. Igual es rojo, People in Red, es lo que hay que hablar.

Ana Ruiz

¿Y Chicote?

Chicote no me llama, me llama para las croquetas y cosas que no puedo hacer. Chicote nada; no sé cómo irá, no me compete. Que me llame y llegamos a un acuerdo: él me da croquetas y yo lo visto.