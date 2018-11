Si María Teresa Campos pone un circo, le crecen los enanos. A falta de que le ofrezcan un nuevo programa, la presentadora ha tenido que vivir la recaída de su hija Terelu con el cáncer de mama. En unos meses que están siendo de lo más complicados para la colaboradora y su familia, la presentadora ha sufrido un nuevo varapalo que la ha dejado muy tocada: María, la asistenta peruana que tenía interna en su casa (y a la que consideraba prácticamente como de la familia, tal y como pudimos comprobar en 'Las Campos', donde se hizo una auténtica estrella), ¡la ha denunciado! ¿Y por qué? Según ha contado ella misma al medio Informalia, por haberla despedido "sin miramientos".

Tras 15 años como sirvienta personal interna, María Teresa habría decidido, así, dejar de contar con sus servicios, y todo porque, siempre según María, se habría tomado un par de días más de vacaciones para quedarse en su país natal, pero que ya estaban apalabrados con la presentadora: "Yo tenía el billete para dos días después. Si ella consideró que me tomaba más días de los que me correspondían, podía habérmelo descontado o trabajarle yo a ella más días, pero me dolió muchísimo esa actitud tan injusta cuando yo le he tenido tanto respeto y se portó tan bien conmigo durante 15 años", se lamenta la peruana en el citado medio. ¿El mensaje con el que la habría dicho 'hasta nunqui'? "Por mí puedes quedarte en Perú".

A su vuelta, María habría recibido una carta de la presentadora en la que rezaba que era María la que había renunciado al trabajo: "María Teresa no quiere reconocer que he sido despedida, y yo sólo pido que me indemnicen por los años trabajados". Una indemnización que, según la peruana (que ha consultado algunos abogados), ascendería a unos 10.000 euros.

María Teresa, por su parte, también está muy dolida con esta denuncia, porque su parte de la historia no concuerda con la de María. Según las fuentes consultadas por el portal Jaleos, de El Español, la presentadora "lo ha vivido como una traición imperdonable. María ha pasado de ser familia a una enemiga pagada. Teresa está tocada y dolida porque María, a la que tenía muy bien mirada, la dejara sola cuando más la necesitaba en Madrid. En septiembre quemó el teléfono de tanta llamar a su empleada y ésta nunca respondió", cuentan.

Al parecer, esos días extra que se habría cogido María no le debían de constar a María Teresa (que le concedió vacaciones del 8 de agosto al 8 de septiembre, como todos los años), y cuando la asistenta debía incorporarse y no lo hizo, ésta se preocupó durante días al no saber qué pasaba, por lo que se lo ha tomado como una tremenda deslealtad: "Teresa le daba generosas propinas, y en ningún momento tenía pensado dejar de contar con sus servicios cuando se cambiara de casa", cuentan las fuentes consultadas por Jaleos.

Precisamente, en esas semanas de verano es cuando más sola se sintió María Teresa: tuvo que lidiar con las noticias que Terelu le iba dando sobre cómo evolucionaba su enfermedad, y a la preocupación por su hija, se sumó la de María.

Sea como sea, acabarán viéndose en los tribunales, según ha avanzado María. ¿Quién creéis que lleva la razón?