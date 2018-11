Cada domingo se cuela en nuestros hogares con 'Planeta Calleja', donde se atreve a retar a un famoso. Pero no les propone cualquier cosa, Jesús Calleja se lo curra mucho y sus aventuras son tan dispares como bucear entre delfines, ver a los tiburones zorro o al gran tiburón blanco a escasos milímetros, subir a la cumbre más inhóspita, ir al Polo Norte... Pero lo mejor de todo es ver al famoso de turno confesarle sus más íntimos anhelos. Porque el verdadero reto de este leonés es mostrarnos la verdadera cara de la persona y no del personaje. Quizás ahí está el secreto del éxito de su programa y de él como presentador y que le ha valido el reconocimiento más importante de toda su carrera en televisión: el Premio Ondas al Mejor Presentador. En esta entrevista, Jesús Calleja nos revela muchas cosas y nos deja ver su lado más humano. ¡Sus confesiones no tienen desperdicio!



Publicidad - Sigue leyendo debajo

¿Qué sentimientos te despierta este galardón?



Estoy muy feliz, porque creo que es lo más gordo que te pueden dar dentro de esta profesión y que decidan que sea yo… Me he quedado un poco de piedra porque no me lo imaginaba. Yo estaba en la India y no tenía ni idea. Estábamos rodando con Los Javis, que a ellos también les han dado otro premio, el Ondas a la Mejor Serie, e hicimos una fiesta que no te puedes ni imaginar. Estamos muy agradecidos porque creo que hacemos una tele muy de verdad y hacemos feliz a la gente; eso es lo que mola.

Dicen que las fiestas de Los Javis tienen fama...

Tienen fama y yo no había ido a ninguna. Nos conocimos en la India y ¿qué ha pasado? Estábamos de fiesta todo el día, no solo de noche, desde que se levantan. Son unos tipos con tanta energía y tanta vitalidad y son unas mentes tan bulliciosas que yo creo que ese está creando algo diferente, algo que no existía. Hemos hecho una conexión fantástica, ya no podemos estar juntos sin llamarnos, casi todos. Tenemos muy buen rollo y nos lo pasamos muy bien. No os perdáis el programa, que lo vais a ver en esta nueva temporada. No tengo palabras para expresar ese programa.

Cuéntanos alguna cosilla del famoso episodio con Los Javis.



Imaginaros a Los Javis en la India más espiritual, donde hacen cosas extraordinarias. Yo me quedé impactado con lo que he visto. Vais a alucinar y os vais a emocionar, vais a reír muchísimo. Creo que es la pareja más divertida que haya conocido en mi vida.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Si te propusieran participar en su serie, ¿te animarías?



¡Hombre! Yo he dicho que quiero un cameo, quiero estar ahí y ser partícipe de algo que va a ser un cambio generacional. Sé que de ahí está brotando algo mágico.



¿Hay algo en lo que no querrías participar?



La vida es muy divertida. Todo lo que te sugieran que sea rompedor y que no sea tu campo es divertido. Yo no digo que no a nada.

'Planeta Calleja' es diferente, con esa frescura. Lo tuyo no es una figura de presentador al uso.

¡Claro! Me dan el premio al presentador, pero en realidad yo lo que hago es viajar por el mundo, entro por la puerta de atrás. Entramos por el lugar de la aventura donde encuentras a la gente auténtica. Convivimos 24h y se convierten en tu amigo. Es una experiencia.

¿A quién le dedicas El Ondas?



A mis papis; creo que tengo mucha suerte de tener unos padres que están frescos como una lechuga y que están disfrutando de todo esto una maravilla. Y también a todo mi equipazo, me dan el premio a mí, pero es injusto porque tengo mi socia, mi hermano, mi mejor amigo y cámara. Somos una familia de amigos que hacemos televisión y nos divertimos muchísimo.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Tú hijo adoptivo, ¿cómo ha recibido esta noticia?

Imagínate, trabaja a mi lado. Es el que me lleva la agenda diaria y es una suerte increíble poder tener a tu hijo trabajando a tu lado.

¿Está más orgulloso él de ti o tú de él?

Creo que es mutuo, no sé qué decirte. Para mí es muy especial, es un chaval que me hice cargo de él cuando era un niño pequeño y ahora trabaja conmigo. Se ha casado con una chica de León, me hizo abuelo, es una cosa extraordinaria. Un chico que viene de un país con muchos problemas, que tenía circunstancias terribles. ¡Es fantástico!



En tu programa sorprende la información que consigues sacar en las entrevistas. ¿Cómo lo consigues? ¿Cuál es el secreto?

Probablemente, el que no voy con la idea de hacer una entrevista, voy con la idea de charlar con una persona que voy a conocer y a la que voy a descubrir. No llevo un pinganillo, no llevo una batería de preguntas, no sé lo que va a ocurrir. Lo que ocurre es lo que veis, es una charla real. El invitado cuenta hasta dónde quiere contar, no está bajo los focos, no está en un estudio. Se produce una realidad, nos hemos hecho amigos y cuenta cómo es la persona y no el personaje. Lo mismo que ocurre con 'Volando voy' con la gente de los pueblos, no sabemos qué va a ocurrir.

¿La mayoría de las amistades, continúan después del programa?

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Todos mis invitados se convierten en amigos. Hace poco me dieron un premio de la figura que más hace por los ganaderos. ¡Me ha encantado! Voy con los ganaderos y me dan un premio porque lo han propuesto los ganaderos. Me gustan las personas, las historias de verdad, hacer TV de verdad y que pueda contar quién soy y cómo soy. No sé por qué me pagan por ser yo, no estoy haciendo ningún trabajo.



¿Dónde vas a colocar el premio?

Tengo una esquinita en la librería de premios y me gusta mirarlos para ver las etapas que has quemado y que te compensan. Me gusta mucho una sensación que es la de sentirte querido. No hay nada más bonito que el amor.

Hay un programa que recuerda mucho al de 'Volando voy'.



Fantástico que se dé voz a la gente de los pueblos y que haya un perfil de programas que se ruede en los pueblos y se le dé voz a la gente que suele estar en el anonimato y no les prestamos la atención que merece. Pablo lo hizo estupendamente y será probablemente un invitado de 'Planeta calleja' A mí me gusta el buenrollismo.

¿Dónde te encuentras más cómodo?

En los dos me encuentro muy bien, yo soy muy de punto medio. Soy un chico de pueblo, vivo en León, y si me tengo que quedar en Madrid duermo en un hotel, no quiero arraigarme a ninguna ciudad. Vengo de hacerme un traje porque no sabía que tenía que traer uno hoy. Me enteré anoche de que tenía que ir de etiqueta y me he tenido que comprar un traje.



¿Dónde lo has comprado?

No me fijé qué ponía en la tienda, te lo digo.

¿Qué personaje te ha sorprendido más?



Me sorprenden todos. Por ejemplo, me encanta bucear y filmar debajo del agua. Ahora David Bisbal y yo nos hemos hecho súper amigos y quedamos para bucear. Con Alex nos vamos a Mallorca. Al final, se convierten en amigos.



¿Y el personaje que ha costado más que se te abriera?

Los políticos en general siempre cuesta más porque suelen medir mucho sus palabras. Albert Rivera, Pedro Sánchez, Soraya, es muy curioso para mí. Lo que yo intentaba es que salieran de la figura hermética. Conseguimos mostrar una parte de ella que no conocíamos.