Agarraos a vuestros asientos porque hoy vais a flipar. Noel Bayarri busca novia. Sí, Noel Bayarri. Sí, busca novia. Parece increíble, ¿no? No es que nos tenga muy acostumbrados a verle enamorado, más bien todo lo contrario... Ligando sin parar, eso sí, y disfrutando de su soltería, porque otra cosa no sabemos, pero a Noel le encanta gustar (¿a quién no?) y vacilar, que tampoco se le da nada mal. Pues ahora el 'mojo picón' parece que quiere sentar cabeza, bueno, no estamos muy seguros. A través de su canal de Mtmad, nos ha confesado estar pasando por una mala racha en eso de los ligues, por lo que está buscando formas de solucionarlo, y ¿qué se le ha ocurrido? ¡Abrirse Tinder! Para los pocos que todavía no lo sepan, Tinder es una app del móvil en la que conocer gente, y Noel acaba de unirse a dicha. Pero claro, ¿qué pasa cuando alguien con su éxito se hace un perfil en Tinder? Pues que todas las mujeres piensan que es mentira y le cuesta un poco convencerlas de que es el auténtico y mismísimo Noel Bayarri.

Así que no ha dudado en contarnos algunas pistas sobre cómo llegar a su corazoncito y sobre todo... Cómo reconocer que es el auténtico Noel, y es que con esas originales frases para ligar, es imposible confundirlo.

Vacile con el tema de televisión, directo al grano: "¿Nos tomamos un café un día de estos?", cientos de "Hola", o incluso "Holis", y hasta indirectas como: "Tenía ganas de Netflix and chill hoy, pero solo es un rollo". ¡De Noel te puedes esperar cualquier cosa!

Pero antes de empezar conversaciones, Noel tenía que preparar su perfil, y no podía haberse comido más el coco. No muchas fotos sin camiseta para no parecer demasiado creído, no demasiadas miradas intensas para no volvernos locas antes de tiempo, y una biografía trabajada: "Estar soltero a veces es duro, aunque eso ya lo saben sino no estarían aquí", ha escrito el canario.

Es guapísimo, y lo sabe, pero asegura que "hace mucho que no tengo un ligue", y nosotros particularmente no nos lo creemos mucho... Sea como sea, si estáis preparadas para el todo terreno de Noel en vuestras vidas, corred a conquistarle y a dejaros conquistar ahora que está en plena búsqueda del amor.

Desde que protagonizara una de las historias más bonitas de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' con María y, tiempo después, se dejara ver enamorado de Melania Puntas, pocos amoríos le hemos conocido al canario. Las redes sociales ya echan humo con el notición del 'mojo' y desde luego, pretendientas no le van a faltar, aunque eso sí, Noel, tendrás que currártelo tú también.