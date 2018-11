¡Qué resuenen las campanas! Y no, no hablamos de las de la Puerta del Sol de Madrid preparándose para fin de año... Hablamos de campanas de boda, y es que es bastante probable que estas navidades tengamos doble celebración: ¡Podría haber nuevo compromiso en Hollywood! Una de las parejas de moda (y de las que no pasan de moda) está a un paso de poner el broche de oro a su (intermitente) relación. Bella Hadid y Abel Tesfaye, The Weeknd, podrían estar pensando en casarse y así lo confirma su entorno más cercano. "Bella y Abel están muy enamorados el uno del otro", ha comentado al medio local 'Us Weekly', algo que queda más que claro si observamos sus redes sociales... Pero el 'bombazo' ha sido, sin duda, cuando ha apuntado: "Hay una propuesta en el horizonte". Una noticia que llega justo días después de que la pareja se trasladase a vivir juntos a uno de los barrios más exclusivos de Tribeca, en Nueva York.

Estuvieron juntos más de dos años y parecían ser LA PAREJA por excelencia, sin embargo, todo se truncó cuando apareció de por medio Selena Gómez, por quien The Weeknd lo dejó todo, incluida Bella. Pero lo de The Weeknd y Selena no funcionó y después de un tiempo soltero, el cantante retomó su relación con Bella, quien no dudó en darle una segunda oportunidad, y es que cuando es real, el amor siempre vuelve. ¡Qué bonito!

Un nuevo 'varapalo' para Selena Gómez, que si hace unos días tenía que ver como su eterno ex novio, Justin Bieber, anunciaba su reciente boda con Hailey Baldwin, ahora podría estar preparándose para ser testigo de la boda de otro ex, The Weeknd.

Al parecer, esto tres años de idas y venidas han servido para que se den cuenta de lo mucho que se quieren y decidan dar el paso hacia el altar. De momento, tendremos que esperar a ver si la pareja confirma este compromiso a través de las redes, donde nos tienen acostumbrados a dedicarse multitud de mensajes románticos... Y de hacerlo, iremos preparando nuestras mejores galas para el bodorrio, porque... ¿será bodorrio, no? Quizá no se marquen un Ferragnez y prefieran hacerlo de la forma más íntima, como es el caso de Bieber y Baldwin. Desde luego por cuestiones de dinero no será, Bella, de 22 años y Abel, de 28, atraviesan su mejor momento profesional. Ella es una de las modelos mejor pagadas de la industria, sobre todo desde que es un ángel de Victoria's secret, y él está inmerso en la grabación de su nuevo álbum, que seguro será otro éxito.