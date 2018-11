Si los protagonistas de la tarde de 'Sálvame' parecían ser Kiko Matamoros y Makoke, todo se ha dado la vuelta tanto que han acabado siendo las propias colaboradoras. Cuando Mila Ximénez se disponía a dar una información sobre esta guerra abierta entre la ex pareja, María Patiño la ha cortado rápidamente para desacreditarla: "Eso no es así". Unas palabras que han sentado fatal a la colaboradora, y ha reaccionado de forma inesperada contra su amiga. "Oye María, ¿yo alguna vez te he rebatido a ti una información?", saltaba, "Te pido respeto. No me vuelvas a poner en duda una información que yo diga en este plató, no te lo digo más porque no eres el ombligo de este programa". ¡Menuda forma de estallar! Eso sí, se lo ha dicho "con todo el respeto del mundo", pero ha dejado claro que "no te lo vuelvo a decir más, primera y última vez". "Aquí eres una colaboradora más y das información como todos", añadía Mila.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Mientras María decidía guardar silencio frente a su compañera, el enfado de Mila iba a más, ¡hasta ha abandonado el plató! "Esto es una falta de respeto, estoy harta, no deja hablar a nadie", gritaba, "qué pesadilla".

"Me molesta que alguien a quien tengo cariño me falte el respeto en plató", se quejaba Mila, "no deja hablar ni a Dios, nadie se lo dice, pero no deja hablar a nadie, si no sale de la boca de María la noticia es una mierda", comentaba. Algo que ha pillado por sorpresa a todos, que hasta se han preguntado si esto viene de atrás... Aunque Mila asegura que no, su cabreo nos ha dejado boquiabiertos.

Hasta le ha lanzado alguna pullita llamándola "presentadora", algo que ha dejado a María con una cara de asombro total. Mila ha decidido marcharse unos minutos, tiempo durante el cual María Patiño se ha roto: "No pasa nada, tendré que hacer auto crítica, estoy dispuesta a mejorar por el bien de todos", comentaba visiblemente afectada, "tengo una manera de ser que pone nerviosos a los compañeros", y se rompía definitivamente. "A mi no me cuesta nada pedir perdón, mi manera de ser es defender a las personas a las que creo, mi pasión me ciega, probablemente me equivoque... No se cómo voy a hacer para cambiar mi manera de ser", decía entre lágrimas.

"Yo no tengo intención de hacerte daño, no quiero que llores, pero ya hemos hablado esto en privado", intentaba tranquilizarla Mila a su vuelta.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Pero la tranquilidad le ha durado poco y Mila ha acabado marchándose de plató para no "acabar mal", aunque ha dejado el frente abierto con otros compañeros, como con Gema López, que no se ha callado: "Aquí se genera un conflicto, María hace un acto de reflexión, Mila nos mete a los demás y ahora se pira ¡Tócate las narices!".