No sabemos como empezar a contaros esto sin gritar, porque ¡madre mía, madre mía! ¡Menuda fantasía! ¡MENUDA FANTASÍA! Brepeda es real, muy real. Vale, calmémonos. Por si sois de esa minoría que no sigue a Cepeda o a Brays Efe en las redes sociales, os ponemos en situación. Brays, actorazo amiguísimo de los Javis que da vida a Paquita Salas y actualmente participa en 'Tu cara me suena'. Luis Cepeda, ex triunfito y, por consiguiente, también amigo de los Javis. ¿Los Javis? Su nexo de unión. Y os preguntaréis, ¿y qué? Pues que desde que se conocieron nos han hecho 'shippear', y mucho. Ambos han compartido indirectas, y otras muy directas, a través de las redes sociales durante este tiempo, pero lo cierto es que todavía no les habíamos visto tan juntos, ni tan revueltos. Durante una gala de los 40 principales, un reportero de la cadena preguntaba a Cepeda con qué artista de una lista previamente dada haría "match", vamos, con quién ligaría... Y él, ni cortó ni perezoso soltaba: "Pero no está Brays". Un comentario que hizo arder la red en deseos de ver el amor que se profesan.

Pues sus deseos son órdenes, queridos. Brays le ha seguido el rollo constantemente, hasta mandando "a la cola" a todo el que se atreva a querer conquistar al triunfito...

Ponte a la cola, guapa. https://t.co/9IEcXpsaOO — Brays Efe 🦕 (@braysefe) November 8, 2018

Pero el momento ha llegado. 'BREPEDA', así se conoce a la pareja formada por ambos, es real, y anoche lo confirmaban con un beso de película en 'Tu cara me suena'. El programa de Antena 3 recibía, anoche, al cantante, para deleitarnos con su 'Esta vez' junto a Manu Sánchez, que se metía en su piel durante la gala. Pero sobre el escenario no se encontró solo con el humorista, también lo hizo con su adorado Brays. Efe pensó que había perdido la oportunidad de ver a su amigo y en cuanto terminó de cantar, mostró su indignación: "No me no me puedo creer que haya venido Cepeda a este plató... O sea, ¿en este programa no se lee Twitter? Cepeda y yo tenemos una cosa: el Brepeda...". Así que Manel se encargó de arreglaro: "¡Que venga Cepeda!". Y vaya si fue...

A su llegada a plató se fundieron en un beso propio de la mejor escena de 'El diario de Noah'.

Tras el besazo, ambos confirmaron lo evidente a través de las redes: "Brepeda es real", algo que ha revolucionado las redes, que viven una completa fantasía con esta parejaza. Aunque, de momento, no son más que dos amigos con mucha guasa, quien sabe lo que les deparará el futuro, oye, por soñar que no sea.