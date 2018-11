Después de dos años y medio, Makoke ha vuelto a sentarse en el plató de 'Sábado Deluxe' en uno de los peores momentos de su vida para plantar cara a todos los que la han criticado, y es que tiene numerosos frentes abiertos desde su separación de Kiko Matamoros. Son muchos los que creen que su historia de amor no ha sido más que un montaje, una forma de hacer dinero... Y que esta separación no ha sido más que una estrategia para seguir de plató en plató y de concurso en concurso. Aunque ya dio algún que otro detalle más durante su paso por 'Gran Hermano VIP 6', ha aprovechado su visita al programa de Telecinco para contarlo "todo". Asegura que lo que más le ha dolido de lo que se ha hablado sobre ella fuera, ha sido que "Kiko diga que le doy pena".

Ha confesado que todo se desencadenó cuando le pilló mensajeandose con una chica en mitad del viaje que juntos hicieron a París, donde Kiko le pidió la mano. Poco después pasaron por el altar, algo que ha descolocado a los colaboradores, que no han podido entender cómo se casaron. Sin embargo, este no fue el fin de su relación. Eso sucedió el pasado 7 de agosto, cuando Makoke "iba paseando en el coche con mi hija, me llegó un mail que era para Kiko porque teníamos la misma nube, ahí leí una conversación con una mujer... Había mucha complicidad, y hasta me enteré de que Kiko le había dado dinero". Pero en esas conversaciones había algo que le hizo aún más daño: "Hablaba en forma peyorativa de gente a la que quiero". Eso hizo, asegura, que no quiera "ni verle más".

Visiblemente nerviosa, Makoke ha contado que también descubrió que Kiko hablaba mal de ella a sus compañeros de 'Sálvame'. "Me llegaban informaciones muy tóxicas", ha apuntado. Pero si algo ha puesto a la ex de Makoke algo más nerviosa, ha sido hablar sobre los problemas económicos del colaborador: "He recibido una llamada de alguien contándome que Kiko le debe 30.000 euros".

Pero Makoke ha acabado estallando contra Kiko Matamoros después de las últimas declaraciones del colaborador que desataban la guerra. La concursante de 'GH VIP' ha confesado que se ha decepcionado con el verdadero Kiko Matamoros: "Yo pensaba que él era incapaz ni de tomarse una cerveza sin mi", unas palabras que han dejado boquiebiertos a todos.

Lo que ha conseguido poner los ojos 'brillosos' a Makoke ha sido una confesión de Belén Esteban, que asegura que la hija de ambos, Anita, vio a su padre en una conocida discoteca de Madrid junto a una chica joven. Algo de lo que Makoke prefiere ni hablar.

Makoke tiene clarísimo que lo de Kiko es ya "un capítulo cerrado en mi vida", y asegura que quiere mantener la relación más cordial posible con él. "No me arrepiento de haberme casado con Kiko, lo he querido muchísimo, ese fue un broche bonito para el final de nuestra relación", ha comentado.

El programa ha conseguido hablar con Kiko Matamoros en pleno directo, y es que el colaborador quería "matizar algunas idioteces que he oído". Ha explicado toda la polémica respecto al tema económico que los rodea, asegurando que ninguno de los que están en plató tiene "ni idea".

"Makoke no debe un duro", ha contado, "id al idiota que os ha contado eso y que os lo explique", ha añadido respecto a la supuesta deuda de 30.000 euros. "No habéis parado de decir idioteces en toda la noche", ha atacado a los colaboradores, con quienes no ha dudado en enfrentarse sin tapujos.

Makoke ha pedido a Kiko Matamoros que responda a todos aquellos que acusan a su relación de ser una mentira. ¿Y qué ha contestado él? "El que se base en que nuestra relación ha sido una mentira por intereses económicos...", "demostráis muy poco conocimiento del alma humana". "El que piense que no se quiere a tu pareja por tener una relación extra matrimonial es porque es un analfabeto emocional", ha zanjado.