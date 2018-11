Maite Galdeano se ha vuelto a sentar en 'Sábado Deluxe' después de que la semana pasada visitara el programa de Telecinco para ponerlo patas arriba. Pese a la mala racha que ha atravesado en su vida que la ha mantenido alejada de todo, por las enfermedades que ha sufrido, por las que ha preferido descansar, ahora está de regreso, con las pilas cargadas y totalmente renovada. Pero esta noche se ha sentado para someterse al más loco de los polígrafos, en el que ha comenzado confesando que "siento que estoy desaprovechada en la televisión", y ha añadido "me gustaría tener mi propio programa o salir en La que se avecina". ¡Toma ya! Desde luego, apunta alto. Y además, quiere un personaje "divertido"... ¡Apunten señores y señoras directorxs de la serie! Tampoco descarta convertirse en colaboradora de 'Sálvame', claro.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Y aunque ha intentado mentir al confesar si se ha sentido atraída sexualmente por alguna pareja de su hija Sofía, el polígrafo la ha delatado, así que no ha dudado en explicar: "Soy muy cariñosa y en verano en mi casa hace calor e invita a ir ligera de ropa". ¿¡Pero esto qué es?! "Soy muy respetuosa", ha añadido. Lo que ha negado en rotundo es haberse plantado semidesnuda frente a Hugo Paz mientras él y su hija de duchaban, pero ha sido... ¡MENTIRA! "Él se paseaba por casa desnudo", ha contado la madre de Sofía Suescun.

Hasta se ha destapado que quiere mantener relaciones sexuales con algún famoso... ¿De quién se trata? Bueno, seguro que de Carlos Lozano, entre otros, ya lo confesaba la pasada semana. Pero hay algo que ni os imagináis... ¿Sabéis con quiere Maite juntar a su hija Sofía? ¡Con el hijo de Raquel Bollo! Sí, hasta le ha aconsejado varias veces que se líe con él... ¿Le hará caso la ganadora de 'Supervivientes'?

Lo más fuerte que nos ha dejado el poli, sin duda, es que Maite está dispuesta a vivir del dinero que le da a su hija la televisión. Algo que ya hace, pero parece no tener intención de nada más... Bueno, a menos que la llamen de 'LQSA'. Pero para eso nos da que habrá que esperar.

¡Hasta siente envidia del éxito de su hija! Aunque ella se empeña en negarlo, el polígrafo tiene claro que miente... "Mi hija es un 10", ha confesado ella, "me siento orgullosa". Y el truco, asegura "darle libertad total". Pero, ¿qué opina de Kiko Matamoros? Pues lo tiene clarísimo: "No creo que sea demasiado mayor PARA MI", eso sí, para su hija Sofía sí, ha confesado ella, aunque el poli le ha quitado la razón. "Soy muy comprensiva, pero si pensamos en pareja estable... No lo veo óptimo porque tendría que tener hijos y no veo a Kiko Matamoros en condiciones". Pero lo más fuerte es que a Maite ¡le atrae sexualmente Kiko Matamoros!