Makoke se ha sentado, después de mucho tiempo, en 'Sábado Deluxe' para hablar sobre su relación con Kiko Matamoros y la realidad de su separación. Lo que la concursante de 'GH VIP 6' no esperaba es que Kiko entrase en pleno directo para responder a todo lo que se estaba diciendo sobre él, y dejar en el aire un 'bombazo' que ha destrozado a Makoke. La modelo le pedía a Kiko Matamoros que respondiera a todos aquellos que acusan a su relación de ser una mentira. ¿Y qué ha contestado él? "Demostráis muy poco conocimiento del alma humana". "El que piense que no se quiere a tu pareja por tener una relación extra matrimonial es porque es un analfabeto emocional", ha aclarado. "Se puede querer a dos personas a la vez", unas palabras que han sorprendido muchísimo a Makoke, y no ha podido evitar derrumbarse.

"No eres más tonto porque no eres más grande", ha atacado Makoke, "estoy avergonzada por su comportamiento", decía antes de romper a llorar. "No reconozco a Kiko, me parece fatal como ha actuado. Escuchar sus palabras me ha hecho mucho daño porque a mi me decía que esa tía no le importaba dos narices, y ahora dice que se casó queriendo a dos mujeres a la vez. Eso no me lo había dicho nunca", comentaba entre lágrimas.

El colaborador quería, además, "matizar algunas idioteces que he oído". Ha explicado toda la polémica respecto al tema económico que los rodea, asegurando que ninguno de los que están en plató tiene "ni idea". "Makoke no debe un duro", ha contado, "id al idiota que os ha contado eso y que os lo explique", ha añadido respecto a la supuesta deuda de 30.000 euros. "No habéis parado de decir idioteces en toda la noche", ha atacado a los colaboradores, con quienes no ha dudado en enfrentarse sin tapujos.

También quiso aclarar sus problemas con Hacienda, atacando al resto de colaboradores: "Muchos de los que se sientan ahí han tenido el mismo problema que yo, Hacienda les ha cobrado y a mí no porque tengo el tema recurrido. A lo mejor alguien se tiene que meter la lengua en el culito dentro de poco", una pullita, sin duda, directa a Belén Esteban, que no dudó en responder: "700 mil debí a hacienda, tenía un piso en propiedad, lo vendí para pagar, esta deuda me la creó el íntimo amigo de este señor, que le dejó cien mil euros, que seguramente eran míos". ¡Toma zasca!

El colaborador no se libró de protagonizar un tenso enfrentamiento con sus compañeros, entre ellos Mila, a quien no le sentó nada bien eso de "idioteces": "Los idiotas tenemos una pésima costumbre que es pagar a hacienda y a la gente que debemos", arremetía contra él. Pero si alguien salió enfadada, esa fue Lydia Lozano, que estalló de lo lindo contra Kiko.

"Eres muy desagradecido. Me he callado mucho y nos llamas idiotas", le decía Lydia entre gritos. "Demostráis poco conocimiento de cómo funcionan las sensibilidades", y de ahí a llamarse de todo menos "bonito" solo hubo un paso: "Traicionera, ventajista, cínica, tonta...", Kiko se despachó a gusto con Lydia. Y así puso el final a uno de los directos más tensos que habíamos visto.