Anoche Makoke se sentaba en 'Sábado Deluxe' para airear todos los trapos sucios de su ex, Kiko Matamoros, quien no se mordió la lengua tras sus declaraciones. Makoke confesaba varias supuestas infidelidades del colaborador y haberse dado cuenta de que no "conoce" al verdadero Kiko, sin embargo, Kiko Matamoros ha asegurado, en 'Viva la vida', estar "tranquilo y convencido" de que ha dicho la verdad. Aunque ya anoche, en pleno directo, consiguió hablar con Makoke con intención de defenderla (dice él), pero la cosa acabó realmente muy mal: Una Makoke destrozada, deshecha en lágrimas, y muy decepcionada, y un Kiko altivo y orgulloso. Parece que se sintió atacado por su ex, y no dudó en lanzarle una respuesta algo desacertada: "Yo hablo cuándo y dónde me da la gana, a mí tu consejo me lo das en privado, en público ni uno", le advertía Matamoros. Unas palabras de las que se arrepiente y no ha dudado en pedir perdón: "Me parece fea la respuesta que le di, pero bueno, le pido perdón a ella y a quien le haya molestado, aunque tampoco me parece tan grave".

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Después de la dura entrevista de Makoke, el colaborador ha confesado estar "sorprendido y harto de contar las cosas y que cada día me vengan con una versión distinta". Ha pedido que se entienda lo que dice y no se malinterpreten sus palabras. Mientras ella aseguraba sentirse decepcionada y avergonzada de su ex, Kiko Matamoros ha querido aclarar que no dijo, en ningún momento, que se casara queriendo a dos mujeres a la vez, si no que es algo que puede suceder y que hay casos, no es que sea el suyo.

Pero eso no es todo. Kiko Matamoros ha criticado la labor de los colaboradores que entrevistaron a Makoke y asegura que "hay que pedir responsabilidades profesionales". Además, ha mandado una advertencia: "si no tienen ni idea que se callen".

Pero está algo decepcionado con que lo suyo se vea "peor" que lo del resto, hablando claro, no entiende que podamos ver por televisión, y aplaudamos, a Makoke en actitud cariñosa con Tony, mientras a él se le critica por estar con chicas: "Se me ve como un canalla", asegura.

Lo que tiene claro es que no tiene que hablar con nadie, y mucho menos con Javi Tudela: "Si él quiere puede coger el teléfono y llamarme, tiene una edad ya".